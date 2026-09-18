La ONU denuncia más de mil casos de violencia sexual en la invasión de Ucrania, el 89% achacados a Rusia

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Naciones Unidas ha denunciado este viernes más de un millar de casos de violencia sexual en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, desatada en febrero de 2022, al tiempo que ha indicado que el 89% de ellos habrían sido perpetrados por las fuerzas rusas.

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha señalado que entre el 24 de febrero de 2022, fecha del inicio de la invasión, y finales de julio de este año se han documentado 1.004 casos de violencia sexual, 89% de ellos atribuidos a fuerzas rusas, con el 11% restante recayendo en las autoridades ucranianas.

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El informe, de 20 páginas y titulado 'Violencia sexual en el contexto de ataque a gran escala de Rusia contra Ucrania', se fundamenta en entrevistas a cientos de víctimas y supervivientes de estos actos y otros materiales, incluidos documentos judiciales y otros archivos oficiales.

La mayoría de las víctimas son hombres, principalmente en centros de detención, si bien también hay mujeres y niños entre los afectados, especialmente en los territorios ucranianos ocupados por las tropas rusas.

Los actos incluyen violaciones, violaciones en grupo, mutilaciones genitales, shocks eléctricos y golpes en los genitales y otros actos degradantes de naturaleza sexual. La víctima más joven es una niña de cuatro años, mientras que la de más edad es una mujer de 82, en ambos casos a manos de las fuerzas rusas.

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Muchos de los hombres supervivientes relataron haber recibido descargas eléctricas en los genitales mediante un teléfono de campaña militar de la era soviética conocido como 'tapik'. El informe resalta que estos actos son "una forma habitual de violencia sexual" contra prisioneros de guerra ucranianos, con 155 habiéndolo sufrido "al menos una vez".

El documento recoge que algunos de los detenidos relataron haber sido violados con diversos objetos, mientras que al menos tres mujeres afirmaron haber sido violadas por soldados rusos durante semanas o meses, en uno de los casos después de que las fuerzas rusas hubieran matado a su esposo.

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En los casos atribuidos a las autoridades ucranianas, cerca de la mitad son por amenazas de violencia sexual, mientras que el resto incluye casos de desnudez forzosa, descargas eléctricas y golpes en los genitales, descargas eléctricas y golpes en el cuerpo estando desnudo, trato sexualmente degradante, así como dos agresiones sexuales y dos casos de intento de violación.

"Me alarma profundamente la prevalencia de estos actos abominables documentados en nuestro informe, y temo que casi con toda seguridad continúen en medio de la violencia incesante que presenciamos cada día en Ucrania", ha señalado el Alto Comisionado las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.

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"La violencia sexual es un rasgo grave del ataque armado a gran escala contra Ucrania. Debe cesar de inmediato, independientemente de quiénes sean los autores", ha manifestado Turk, quien ha argumentado que "dada la elevada prevalencia" de los casos atribuidos a las fuerzas rusas, Moscú "debe adoptar medidas concretas y visibles para proteger a los civiles y a los prisioneros de guerra de todas las formas de tortura, incluida la violencia sexual".

Así, ha resaltado que "tanto Rusia como Ucrania deben investigar todas las denuncias creíbles de violencia sexual, de manera rápida, exhaustiva e imparcial, y garantizar que los responsables sean plenamente llevados ante la justicia, sin importar su rango o afiliación", según un comunicado publicado por su oficina.

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Por último, Turk ha reiterado su llamamiento a Rusia para que ponga fin de forma "inmediata, total e incondicional" a la invasión y que retire a todas sus fuerzas militares del territorio ucraniano, en consonancia con la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional, en medio del estancamiento de los esfuerzos internacionales para avanzar hacia un acuerdo de paz entre las partes.