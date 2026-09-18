La Loba ya no deja Madrid... se la come: Shakira triunfa con su residencia española

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Javier Herrero.

Madrid, 18 sep (EFE).- Al aullido de "¡Madrid, esta noche somos uno!", la loba Shakira ha convocado a su "manada" para celebrar la potencia mundial de la comunidad latina y dar inicio a una histórica residencia en un país y una ciudad que hace no mucho dejó con otro sabor de boca bien distinto.

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"Todos me dicen: 'Con la cara que te fuiste y la cara con la que volviste'", ha bromeado la colombiana, con un divorcio a la española y un litigio con Hacienda mediante, ante las primeras 55.000 personas que disfrutarán de sus doce conciertos en el Iberdrola Music, donde ha construido su propio estadio y su propia miniciudad en respuesta a "todo el calor" que siempre le ha dado el público de aquí.

Su Macondo Park ha abierto las puertas a sus nuevos conciudadanos pasadas las 16 horas para disfrutar de la plétora de actividades paralelas entre literarias, puramente musicales o incluso gastronómicas comisariadas por la propia Shakira para celebrar aquello que nos une como comunidad transoceánica, con la actuación de Guitarricadelafuente como plato fuerte en uno de los pabellones.

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La apertura tranquila ha dejado paso sin embargo a importantes colas en los accesos a media tarde, en torno a las 18 horas, esperas que se han replicado ya dentro tanto en los baños para el público femenino como en las exiguas barras, un desajuste que no se entiende en un recinto que cada año acoge el festival Mad Cool.

Más allá de esas notas negativas, en lo que se refiere a su concierto Shakira ha vuelto a mostrar colmillo en un espectáculo de dos horas raudas, sin apenas altibajos sobre todo en la primera parte, presumiendo de su legado como compositora y sus muchas virtudes como intérprete.

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Y es que pocos artistas con más de 30 años de carrera pueden integrar hasta ocho temas de su último trabajo en concierto y que queden integrados como sus clásicos más recientes, lo que ilustra el buen momento creativo que atraviesa desde su momento personal más duro.

Todo comenzó como ha acabado este concierto, con la colaboración junto a Bizarrap en la que despachó su ruptura con el futbolista Gerard Piqué tras 12 años juntos y dos hijos. De uno de los versos surgió 'Las Mujeres Ya No Lloran', el título de su último disco, pero también el de una gira que, como continuaba la canción, le ha hecho facturar hasta convertirlo en la gira latina más taquillera de la historia.

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Shakira, que no ha dejado de ser en realidad relevante desde aquel 'Pies descalzos' de 1995 que la trajo a España por primera vez (o desde 'Servicio de lavandería', en 2001, con el que dio el salto al mercado anglosajón, ha dejado constancia de ello en una treintena de canciones, muchas en formato reducido, hasta su último número 1 global hace solo unas semanas, 'Dai Dai'.

Solo ha habido que esperar 15 minutos de más para verla desfilar escoltada por Chanel y otros exparticipantes de Benidorm Fest hasta el escenario, donde con una sonrisa de oreja a oreja y un "buenas noches, Madrid" ha procedido a afrontar 'La fuerte'.

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Es la pose que le ha tocado aguantar en la vida y cuando el audio ha empezado a jugarle malas pasadas, pero ahí ha aguantado, no como el chándal que se ha quitado rápidamente en favor de un minivestido brillante para afrontar ''Girl Like Me', cuando ha saludado a múltiples nacionalidades latinas, incluyendo la española, para volver a subrayar el valor de encuentro de esta residencia.

"Esto es un regalo, más que un regalo. La vida no ha sido fácil, de las caídas no se salva nadie, pero nosotras con cada una nos levantamos un poquito más sabias, más resilientes y más fuertes. ¡Bienvenidas al tour de 'Las mujeres ya no lloran'!", ha proclamado orgullosa.

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Porque todo lo conseguido lo ha hecho siendo latina y siendo mujer, la otra componente fuerte de este evento que ha atraído a muchas féminas de todas las edades para escuchar por ejemplo llamados a las madres solteras, los mandamientos de una buena loba como ella o mensajes como este: "Dicen que la mujer nació de la costilla de un hombre, pero lo cierto es que de las caderas de una mujer nació un hombre... y las caderas nunca mienten".

Con un pantallón de proporciones colosales de fondo, su "show" ha pasado por el desierto, por una cafetería con golosinas gigantes, por un bosque y un volcán y por reflexiones como que la soltería es "una oportunidad para aprender de uno mismo", porque "todo lo que necesita uno para ser feliz está dentro de uno mismo".

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"El amor por otro es bonito, pero más bonito es el amor propio", ha apostillado Shakira, que se ha puesto tantos tantos modelos casi como canciones ha cantado y que se ha permitido pocos momentos para el relajo, a destacar entre ellos su interpretación con un vestido largo dorado de 'Acróstico', el tema dedicado a sus hijos.

Aunque si ha habido canciones muy celebradas por el público, ahí han estado 'La tortura' (pero sin Alejandro Sanz, al menos hoy, en una jornada sin invitados), 'Antología' o un 'Te dejo Madrid', que ha desvelado que escribió con 19 años tras llegar a la ciudad y enamorarse de "un verdadero ejemplar ibérico" que le rompió el corazón.

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"Este es un lugar que ha sido parte de los años más importantes de mi vida, aquí fui madre", ha dicho Shakira sobre España, para la que ha entonado las dos canciones mundialistas que dieron suerte a La Roja, 'Dai Dai' y 'Waka Waka', en un estadio entregado al que por último se ha comido como 'La loba' y su sesión con Bizarrap. EFE

(foto)(vídeo)