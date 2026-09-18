La investigadora Carola García recibe el Premio ACES-Margarita Salas 2026 por su trabajo sobre enfermedades autoinmunes

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La profesora e inmunóloga Carola García de Vinuesa ha recibido este viernes en Estocolmo (Suecia) el Premio ACES-Margarita Salas 2026, que reconoce los avances de la investigadora contra las enfermedades autoinmunes.

"Me siento profundamente agradecida y honrada. Recibir este reconocimiento de mi país y bajo el nombre de Margarita Salas hace que sea especialmente emocionante para mí", ha señalado García al recoger el premio.

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El reconocimiento está dotado con 10.000 euros, un diploma y un símbolo artístico, en cada una de las tres categorías, que se conceden rotatoriamente y con carácter anual. "Dedicarme a la ciencia me ha dado enormes satisfacciones: la posibilidad de descubrir, de trabajar con personas extraordinarias de todo el mundo y, en ocasiones, de ver cómo un descubrimiento puede acabar teniendo un impacto real en la vida de las personas", ha subrayado García, que es miembro de la Royal Society y directora adjunta de Investigación e Investigadora Principal en el Francis Crick Institute de Londres (Reino Unido).

La ceremonia de entrega, celebrada en la Embajada de España en Suecia, ha estado presidida por la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades Eva Ortega-Paíno, quien ha destacada el trabajo de García. "Su brillante trayectoria internacional y sus contribuciones pioneras al conocimiento de nuestro sistema inmunitario han transformado la comprensión de las enfermedades autoinmunes y están abriendo nuevas posibilidades para su diagnóstico y tratamiento", ha indicado.

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Por su parte, la presidenta de la Fundación Margarita Salas, Lucía Viñuela, ha afirmado que estos premios representan "lo mejor de la ciencia: la excelencia, la cooperación y la convicción de que el conocimiento solo alcanza su verdadero valor cuando se comparte".

El director general de la Fundación Ramón Areces, Raimundo Pérez-Hernández, ha resaltado que la colaboración científica e institucional "son condiciones necesarias para situar y mantener a la ciencia española en la vanguardia internacional".

JORNADAS DE CIENCIA Y DIPLOMACIA EN ESTOCOLMO

La entrega de este galardón ha culminado un programa de dos días organizado con motivo de esta VI Edición del Premio ACES Margarita Salas. Durante la tarde previa a la ceremonia, la delegación española y representantes del sector científico sueco participaron en el acto de donación de la colección sobre Santiago Ramón y Cajal al Museo Nobel con sede en Estocolmo, y propiedad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) por parte de su Vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales, Carlos Closa.

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La visita a Estocolmo se cerrará el sábado 19 de septiembre con una reunión de trabajo entre la Asociación de Científicos Españoles en Suecia (ACES) y la secretaria general de Investigación, Eva Ortega Paíno.

Con este reconocimiento, García de Vinuesa se une al palmarés de galardonados que integran, tras cinco ediciones anteriores de estos premios, las profesoras Mercedes Maroto-Valer (2021, Categoría de Física, Matemáticas e Ingeniería) y Ana Fernández-Sesma (2023, Categoría de Ciencias Biomédicas), Beatriz Roldán Cuenya (2024, Categoría de Física, Matemáticas e Ingeniería), y los profesores Francisco Mojica (2022, Categoría de Ciencias Químicas y Medioambientales) y Sergio M. Vicente-Serrano (2025, Categoría de Ciencias Químicas y Medioambientales).

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