El Chelsea se lleva un rapapolvo del Brentford en el derbi

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El Brentford FC ha ganado este viernes en casa por un amplio 3-0 al Chelsea FC en el inicio de la jornada 5 en la Premier League inglesa, con goles de Jaidon Anthony, Igor Thiago y Fábio Carvalho para el equipo local en la última media hora de partido.

En el Gtech Community Stadium, los visitantes malgastaron momentos buenos en la primera mitad y lo acusaron en la segunda. En el 61' abrió el marcador Anthony de cabeza en un córner, en el 83' hizo Thiago el 2-0 en el rechace del portero tras disparo de Kevin Schade y en el añadido marcó Carvalho el 3-0, con asistencia rasa de Schade al segundo palo.

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Su derrota en este derbi del Oeste de Londres dejó a los pupilos de Xabi Alonso con siete puntos, por ahora fuera de los puestos de acceso a competición europea, mientras que el Brentford alcanzó con su triunfo los nueve puntos, aguantando arriba en la tabla liguera y aún invicto.