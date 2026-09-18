El Ballet Nacional de Cuba abrirá gira por Rusia en el teatro Mariinski de San Petersburgo

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La Habana, 18 sep (EFE).- El Ballet Nacional de Cuba (BNC) realizará una gira por Rusia desde el próximo 24 de septiembre, con una primera presentación en el Teatro Mariinsky, de San Petersburgo, incluida en el programa del XII Foro Internacional 'Culturas Unidas, Valores Comunes'.

En esa actuación, el BNC presentará el ballet Giselle, en la versión coreográfica de la legendaria bailarina cubana Alicia Alonso (1920-2019), con los primeros bailarines Anette Delgado y Ányelo Montero, en los personajes principales, Giselle y Albrecht, informó la compañía de danza en un comunicado enviado a EFE.

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La gira también comprenderá presentaciones en el teatro Bolshoi de Moscú, el 27 de septiembre, donde la directora del reconocida agrupación cubana de danza, Viengsay Valdés, asumirá el rol de Giselle, junto a Dani Hernández, quien encarnará a Albrecht.

Las siguientes funciones serán en los escenarios de los teatros Pushkin, de Nizhni Nóvgorod, y el Dimitri Shostakovich, de Samara, el 29 de septiembre y el 3 de octubre, respectivamente.

Esta coreografía de ballet romántico, que consta de dos partes, narra la historia de la joven campesina Giselle, una heroína de carácter fuerte pero bondadosa, así como su desamor, muerte y regreso fantasmal que dan lugar a una impactante transformación del personaje.

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En sus orígenes, Alicia Alonso fue la encargada del papel principal, hito en su carrera que la llevaría a ser conocida a nivel internacional.

Giselle es una de las piezas emblemáticas del repertorio romántico de la principal compañía de ballet de la isla y de otros reconocidos grupos de danza internacionales.

En 1966 Alicia Alonso recibió el Grand Prix de la Ville de París, en el IV Festival Internacional de la Danza, por su versión coreográfica e interpretación personal del ballet Giselle.