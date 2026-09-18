Alejandra Rubio, tajante sobre Belén Esteban y su relación con Andrea Janeiro: "Yo nunca he hablado con Andrea de este t

Alejandra Rubio posando en el photocall de "A través del espejo" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Alejandra Rubio ha reaparecido públicamente tras convertirse en madre por segunda vez durante la presentación "A través del espejo", celebrada este jueves en los Cines Callao de Madrid. En su primer photocall después del nacimiento de su hija Tessa, la joven se ha mostrado muy feliz con su nueva vida y ha asegurado que en casa están "todos muy contentos y súper felices". Sobre cómo está viviendo la llegada de su segunda hija, ha reconocido que todavía es pronto para notar grandes diferencias respecto a su primer hijo: "Ahora es muy pequeñita, con lo cual todavía no da tanta, tanta guerra, pero la experiencia es un grado al final".

Uno de los asuntos por los que ha sido preguntada ha sido la relación que mantiene con Andrea Janeiro en medio de la conocida enemistad entre sus madres, Terelu Campos y Belén Esteban. Rubio ha sido especialmente contundente al respecto y ha dejado claro que no piensa involucrar a su amiga en el conflicto: "Yo nunca he hablado con Andrea de este tema, ni lo voy a hacer". Además, respecto a las declaraciones de Belén, ha asegurado: "A mí lo que diga su madre me da exactamente igual. La verdad, me ha criticado muchísimo, creo que ha sido bastante injusta conmigo, pero bueno, en su conciencia queda". También ha evitado entrar en la polémica protagonizada por Belén al calificar a las Campos de "nepobabies": "Yo no hago caso a tonterías, de verdad. Estoy a otra cosa".

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La joven también ha respondido a otras cuestiones relacionadas con su familia. Sobre la supuesta filtración del nacimiento de Tessa por parte de su madre, Terelu Campos, ha sido clara: "Si nos tenemos que creer todo lo que contáis, a veces vamos muy mal". En cuanto a las polémicas declaraciones de Meli Camacho sobre las hermanas Campos y Kike Calleja, ha puesto en duda su versión: "Yo no, si os la queréis creer vosotros, allá vosotros". También ha defendido a Mar Flores después de que esta se refiriera a los vínculos familiares entre ambas: "No sé exactamente las palabras, pero es la realidad. Al final, los consuegros son consuegros y punto".

En el terreno profesional, Alejandra Rubio ha preferido mantener la cautela sobre un posible regreso a televisión: "Cada vez que digo algo con respecto a esto, sube el pan. Entonces prefiero no decir nada", ha explicado, recordando que mantiene muy buenas relaciones dentro de Telecinco y que quiere a muchísima gente de la cadena. Por ahora, asegura que no ha hablado con nadie ni le han propuesto ningún proyecto y que está súper centrada en su hija. Tampoco contempla participar en realities: "Tengo dos hijos, que yo ahora mismo no me separo de mis hijos ni loca".

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Por último, ha defendido su trayectoria como escritora frente a las críticas que recibió tras la publicación de su primer libro y ha reivindicado el trabajo realizado: "Hay mucha gente de la profesión que dice 'ponte a trabajar, haz algo, haz otra cosa' y cuando lo haces también está mal. Entonces, ¿qué les vale? Nada". La excolaboradora asegura estar súper orgullosa de su trabajo y confía en poder seguir desarrollando esta faceta durante mucho tiempo. Sobre las críticas a sus ventas y las declaraciones de Luis Pliego, ha preferido no entrar en el enfrentamiento: "No hablo de ese señor".

Una jornada en la que Alejandra ha dejado claro que, al menos por ahora, su prioridad está lejos de las polémicas y centrada en su nueva vida familiar.