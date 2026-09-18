41-31. Josh Allen pone cinco 'touchdowns' en el estreno del nuevo estadio de los Bills

Guardar

Washington, 17 sep (EFE).- Los Buffalo Bills abrieron este jueves su nuevo estadio, el Highmark Stadium, con una victoria por 41-31 sobre los Detroit Lions, liderados por un Josh Allen estelar que participó en cinco 'touchdowns', dos de carrera y tres de pase.

Allen fue el autor, en el primer cuarto, del primer 'touchdown' de la historia del Highmark Stadium, un 'tush push' en el que la ofensiva de los Bills lo empujó hasta la zona de anotación.

PUBLICIDAD

Los Bills recuperaron la posesión tras un 'sack' a Jared Goff, una pérdida que Allen aprovechó instantes más tarde con un pase de 43 yardas a Josh Palmer, completamente solo, que corrió hasta el segundo 'touchdown' de la noche.

Buffalo se puso con tres 'TDs' de ventaja al arrancar el segundo cuarto, cuando Allen, desde la zona roja, conectó con Dawson Knox, que recibió el balón en la zona de anotación. El mariscal de campo tenía vía libre para anotar, pero optó por dárselo a Knox. 21-0.

PUBLICIDAD

Goff estrenó el marcador de los Lions con un pase de 11 yardas a Jahmyr Gibbs, que atrapó el balón en la zona de anotación, pero Buffalo respondió con otro pase de Allen para Dalton Kincaid, para el cuarto de la noche.

El 'quarterback' de los Lions se fue al descanso con 192 yardas, con los Bills 27-10.

Los Lions recortaron distancias con Amon-Ra St. Brown, a pase de Goff, pero Allen volvió a responder, esta vez con su segundo 'touchdown' a la carrera, dos yardas para culminar una ofensiva de 15 jugadas.

Sam LaPorta -a pase Goff- acercó de nuevo a los Lions en el último cuarto, pero por tercera vez los Bills respondieron con un 'touchdown', este de James Cook III.

Los Lions, que no le perdieron la cara al partido pese a ese 21-0 inicial, tuvieron la última palabra con el segundo de Amon-Ra St. Brown para el definitivo 41-31.

Allen completó 20 de 31 pases para 248 yardas, tres 'touchdowns' y ninguna intercepción, además de 72 yardas a la carrera para otros dos 'touchdowns'. Goff no se quedó atrás: completó 26 de 38 pases para 327 yardas, cuatro 'touchdowns', sin intercepciones.

PUBLICIDAD

"Es un sitio fantástico. Esperamos estar aquí durante mucho tiempo. Espero que los aficionados lo hayan disfrutado. Ahora tenemos que encontrar la manera de conseguir otra victoria la semana que viene", dijo Allen al final el partido.

Los Bills (2-0) han ganado sus dos partidos, mientras que Detroit (1-1) suma su primer tropiezo de la temporada.

El Highmark Stadium, con un costo superior a los 2.100 millones de dólares, tiene capacidad para 60.108 espectadores, unos 10.000 menos que el anterior estadio de los Bills, pero está diseñado para hacer frente a las duras condiciones del invierno de Buffalo.

PUBLICIDAD

Cuenta con el mayor sistema de deshielo de nieve de un estadio del mundo, con un césped natural equipado con calefacción subterránea para evitar que se congele. EFE