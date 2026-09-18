3-1. Alajuelense elimina a Marathón y se mete en semifinales de la Copa Centroamericana

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San José, 17 sep (EFE).- La Liga Deportiva Alajuelense derrotó este jueves por 3-1 (5-3 global) al Marathón y se clasificó a las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf, con lo cual continúa con su sueño intacto de ganar el certamen por cuarto año consecutivo.

Con goles del delantero colombiano Jason Lucumí, del ariete mexicano Ronald Cisneros y del lateral izquierdo Ronald Matarrita, el equipo costarricense hizo respetar su casa en el estadio Alejandro Morera Soto y se impuso con claridad a un rival hondureño que por algunos minutos aspiró a la remontada con el gol del atacante argentino Nicolás Messiniti.

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El Alajuelense se verá las caras en las semifinales ante el también hondureño Motagua, en un peldaño más de su sueño de coronarse campeón por cuarta edición consecutiva de la Copa Centroamericana.

Con el 2-2 de la ida, el Marathón era el equipo más obligado a buscar goles ya que en este torneo los goles como visitante funcionan como criterio de desempate, y estuvo cerca de abrir el marcador de no ser por el guardameta uruguayo del Alajuelense, Washington Ortega, quien evitó con el pie un tiro de Messiniti.

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El Alajuelense, con la leyenda Bryan Ruiz en el banquillo de forma interina tras el despido dos días antes del español Ismael Rescalvo, propinó dos golpes certeros en un lapso de cinco minutos que encaminaron el partido a su favor.

Primero fue el colombiano Lucumí al minuto 27 quien en una buena jugada individual abrió el marcador con un remate pegado al vertical, y al 32 fue el turno del mexicano Cisneros quien amplió la ventaja cuando anticipó a un defensa en el área chica para enviar la pelota a la red ante un centro de Yerlan Sosa.

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Quiso reaccionar el Marathón con el gol de cabeza del argentino Messiniti al minuto 67, pero rápidamente el Alajuelense desactivó cualquier intento de remontada con el gol de penalti del lateral izquierdo Ronald Matarrita, al 71.

En los últimos minutos el conjunto hondureño trató de generar jugadas de peligro para acercarse en el marcador, sin embargo el Alajuelense reforzó la defensa y no corrió mayores riesgos para mantener la ventaja. EFE