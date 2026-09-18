Multa millonaria para excandidato Salvador Nasralla por irregularidades en su campaña

Guardar

Tegucigalpa, 17 sep (EFE).- La Unidad de Financiación Transparencia y Fiscalización (UFTF) anunció este jueves que al excandidato presidencial del Partido Liberal de Honduras Salvador Nasralla se le ha impuesto una multa de 146,4 millones de lempiras (5,4 millones de dólares) por irregularidades administrativas durante su campaña en las elecciones generales del 30 de noviembre 2025.

En informe, la UFTF señaló que la institución declaró con lugar "el procedimiento administrativo sancionador" y determinó la responsabilidad administrativa contra Nasralla por la falta de notificación oportuna a la UFTF de 21 aportaciones privadas recibidas superiores a 120 salarios mínimos, por un valor de 73,2 millones de lempiras, por que se le multa con el doble del valor recibido, no notificado oportunamente (146,4 millones de lempiras).

PUBLICIDAD

La comisionada presidenta de la UFTF, Ivonne Ardón, dijo a los periodistas que, una vez en firme la resolución, la multa deberá ser pagada mediante recibo oficial a favor de la Tesorería General de la República, seleccionada como institución receptora a favor del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Agregó que la resolución no pone fin a la vía administrativa y que contra ella procede el recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral (TSE) dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación, de conformidad con la Ley Orgánica del Proceso Electoral.

PUBLICIDAD

La UFTF también informó de otras multas contra diez alcaldes y cuatro diputados que resultaron electos que no presentaron el informe financiero de su campaña, quienes recibirán multas menores.

Sobre la multa que se le ha aplicado, Nasralla dijo en sus redes sociales que su informe "fue presentado en tiempo y forma con la documentación correspondiente".

"Aquí no existe una sentencia que diga que Salvador Nasralla se robó algún centavo, o que Salvador Nasralla se apropió del dinero de una campaña o que malversó fondos", subrayó el excandidato presidencial.

Agregó que en la notificación que recibió existen "cuestionamientos administrativos y documentales que, obviamente, serán enfrentados punto por punto" por el equipo de abogados que ha designado y que "la defensa jurídica de este caso se hará donde corresponde".

Desde 2013 Nasralla ha buscado sin éxito la presidencia de Honduras en tres ocasiones consecutivas con tres partidos distintos, el último el Partido Liberal, en los comicios del 30 de noviembre de 2025. En las tres elecciones que perdió afirmó que se las "robaron".

PUBLICIDAD

El informe de la UFTF será remitido a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público (Fiscalía) para que se proceda con las investigaciones del caso y deduzcan responsabilidades.

El mismo informe incluye supuestas diferencias entre los fondos que recaudó y los que declaró Nasralla, cuentas bancarias en el extranjero, depósitos de cuentas personales y aportaciones que le hicieron mediante cuentas de terceras personas.

Nasralla afirmó que sectores de su mismo partido y el ahora gobernante Partido Nacional, pretenden marginarlo para que no pueda participar en las elecciones de 2029.

"Les recuerdo, una democracia no se limpia eliminando adversarios, se limpia con transparencia, con elecciones internas legítimas, con rendición de cuentas y reglas iguales para todos", dijo Nasralla, quien ya comienza a promoverse como futuro candidato presidencial del Partido Liberal.

PUBLICIDAD

"Yo voy a defenderme jurídicamente, pero también voy a seguir participando políticamente, no busco impunidad, exijo legalidad, no busco privilegios, exijo igualdad ante la ley", recalcó. EFE