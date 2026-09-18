3-0. Montevideo City sorprende tras pasar a semifinales con goleada a Cienciano

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Montevideo, 17 sep (EFE).- Montevideo City Torque hizo historia al clasificarse por primera vez a las semifinales de un torneo internacional luego de golear este jueves al Cienciano por 3-0 en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Con dos tantos y una asistencia, el centroatacante Salomón Rodríguez lideró la épica remontada del equipo uruguayo, dirigido por Marcelo Méndez, que una semana atrás había caído por 0-2 en Cusco, y logró la diferencia necesaria para citarse con el brasileño Atlético Mineiro.

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Sabiendo que estaba obligado a una victoria por tres goles o más para avanzar sin pasar por la lotería de los penales, Montevideo City saltó al campo decidido a marcar pronto el primer tanto, aunque su rival peruano supo llevar el juego al ritmo que pretendía y eso alejó a los Ciudadanos de la portería defendida por Ítalo Espinoza.

Un libre directo de Marcos Martinich hizo volar a Franco Torgnascioli y Cienciano estuvo cerca de sentenciar la serie. Esa fue la más peligrosa de Cienciano, dirigido por Horacio Melgarejo.

Franco Pizzichillo acercó a Montevideo City con un remate débil que estuvo a punto de convertirse en el primero tras un rebote que mandó el balón hacia la portería y obligó a Espinoza a responder.

Cuando el reloj marcaba 39 minutos, Rodríguez aprovechó un centro al área y luego de algunos rebotes sacó un potente disparo de pierna derecha que puso a celebrar a los hinchas del Ciudadano.

Con ventaja en el marcador y sabiendo que un gol más lo llevaba a los penaltis, el conjunto de Méndez se adueñó por completo de una segunda parte en la que creó varias situaciones de peligro.

Un cabezazo de Gary Kagelmacher que se fue por arriba del horizontal y un libre directo de Gonzalo Montes que exigió a Espinoza pudieron convertirse en el segundo.

Finalmente fue Rodríguez quien se encargó de anotarlo a los 57 minutos con un gran golpe de cabeza, luego de un muy buen centro del extremo Esteban Obregón. Primero por derecha y luego por izquierda, el número 10 fue gran figura y complicó a la defensa adversaria de principio a fin.

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Con la ventaja para decidir desde los doce pasos ya conseguida, el equipo local fue nuevamente al frente y pudo conseguir el tercero con dos oportunidades claras creadas por Nahuel Da Silva.

Cienciano respondió primero con un disparo que se fue cerca y más tarde se aproximó con un tiro de Juan Bautista Romagnoli que también se perdió por poco.

Ya en tiempo añadido y cuando parecía que la tanda de penales era inevitable, Da Silva aprovechó una gran habilitación de Rodríguez para convertir el tercero en un mano a mano ante el portero rival y sellar la histórica clasificación a semifinales.

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De esta forma, el líder del Torneo Clausura uruguayo prolongó su buen momento y el próximo mes se medirá con Atlético Mineiro por un lugar en la final de la Sudamericana.

- Ficha técnica:

3. Montevideo City: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo (m.94, Diogo Guzmán), Pablo Siles, Gonzalo Montes; Braian Andrade (m.46, Nahuel Da Silva), Salomón Rodríguez y Esteban Obregón (m.96, Brian Gutiérrez).

Entrenador: Marcelo Méndez.

0. Cienciano: Ítalo Espinoza; Rotceh Aguilar, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Cristian Souza, Santiago Arias, Gerson Barreto (m.77, Henry Caparó), Neri Bandiera; Juan Matías Succar y Carlos Garcés (m.53, Juan Bautista Romagnoli).

Entrenador: Horacio Melgarejo.

Goles: 1-0: m.39, Salomón Rodríguez. 2-0: m.57, Salomón Rodríguez. 3-0: m.92, Nahuel Da Silva.

Árbitro: El argentino Maximiliano Ramírez. Amonestó a Gerson Barreto, Carlos Garcés, Juan Bautista Romagnoli, Maximiliano Amondarain, Esteban Obregón, Salomón Rodríguez y Facundo Silvera.

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana disputado en el estadio Centenario de Montevideo.