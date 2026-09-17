Uruguay pide en Pekín que los países en desarrollo no tengan que elegir entre potencias

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Pekín, 17 sep (EFE).- Uruguay defendió este jueves en Pekín que los países en desarrollo no deberían verse obligados a elegir entre grandes potencias y reclamó un orden internacional basado en el multilateralismo, el respeto a la soberanía y la cooperación.

La directora general de Política de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional de Uruguay, Nadia Almeida Sanguinet, intervino en la última sesión plenaria del Foro Xiangshan, dedicada al papel de los países en desarrollo, donde afirmó que la competencia entre las principales potencias no debe convertir a los Estados de menor tamaño en "escenarios de confrontación" ni "limitar sus posibilidades de elegir sus propios caminos".

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La responsable uruguaya sostuvo que los países en desarrollo tienen derecho a "cooperar, comerciar y mantener vínculos" con todos aquellos Estados que respeten su soberanía e independencia.

Almedia Sanguinet reivindicó además el multilateralismo y el derecho internacional como herramientas especialmente importantes para los países pequeños y medianos, al considerar que la igualdad soberana es una condición "fundamental" para que su voz pueda ser escuchada.

La representante uruguaya sostuvo que el desarrollo no puede medirse únicamente por indicadores económicos, sino que debe traducirse en una "mejora de la vida de las personas" y en la capacidad de cada sociedad para definir su propio modelo de desarrollo.

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También defendió que la paz y el desarrollo son conceptos "profundamente vinculados", recordó la participación de Uruguay en operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas y señaló que amenazas como el crimen organizado o el narcotráfico requieren respuestas coordinadas.

El Foro Xiangshan, que concluye este jueves, reúne en Pekín a delegaciones militares, responsables políticos y expertos de decenas de países para debatir sobre seguridad internacional y el papel de los países en desarrollo en un contexto de creciente rivalidad entre potencias. EFE

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