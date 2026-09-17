Rescatan a más de 100 pasajeros tras encallar un buque al suroeste de Filipinas

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Manila, 17 sep (EFE).- Más de un centenar de pasajeros fueron rescatados este jueves de un buque que encalló cerca de la localidad de Abra de Ilog, en la provincia filipina de Mindoro Occidental (suroeste del país), según informaron las autoridades locales, que investigan las causas del suceso.

El Roro Master 5 quedó varado hacia las 00.30 hora local (16.30 GMT del miércoles), cuando cubría la travesía desde el puerto de Batangas, al suroeste del archipiélago, según indicó en un comunicado el equipo de Operaciones de Respuesta a Emergencias de la localidad (AERO).

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La naviera informó inicialmente de que la embarcación transportaba 80 pasajeros y 24 vehículos de carga en el momento del incidente.

Horas después, la Oficina de Ayuda y Bienestar municipal elevó la cifra a 117 personas entre pasajeros y tripulación, ya desembarcadas y atendidas con revisiones médicas, alimentos, agua y transporte, según el escrito.

Las autoridades locales pidieron a la población mantener la calma y no acercarse a la zona del incidente para no entorpecer las labores de investigación y rescate en curso.

Este incidente se produce apenas seis días después de que un ferri con 134 personas a bordo que había zarpado de Manila con destino a Coron, en la turística provincia de Palawan (oeste del país), se incendiara, en un siniestro que hasta ahora se ha saldado con 77 fallecidos y 8 desaparecidos.

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Los accidentes marítimos en Filipinas se cobran cada año decenas de vidas, la mayoría en naufragios causados por el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga. EFE