Un tribunal israelí sentencia a trece años y medio de cárcel a un nacional israelí por espionaje para Irán

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Un ciudadano israelí de 30 años ha sido condenado por un tribunal de Israel a trece años y medio de prisión por espionaje, vandalismo e incendio provocado a finales de 2024 por cuenta de Irán, en la que constituye la pena más severa impuesta hasta la fecha por espiar en favor de Irán en Israel.

El Tribunal de Distrito de Lod ha condenado a Alexander Granovski, residente de Petaj Tikva, en el centro de Israel, por los delitos de espionaje, vandalismo e incendio provocado a finales de 2024 en acciones cometidas a cambio de dinero de un agente iraní, según ha informado la Fiscalía del Distrito Central y recogido el diario 'The Times of Israel'.

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La corte, que subraya que se trata de la pena de cárcel más severa impuesta hasta la fecha a una persona condenada por actuar en nombre de Irán, defiende su sentencia como medida para "advertir a cualquiera que se sienta tentado a actuar en nombre de una entidad hostil a cambio de dinero, que puede esperar una pena de cárcel larga e insoportable".

CONDENADOS EN OTRA TRAMA CUATRO PALESTINOS DE JERUSALÉN ESTE

Paralelamente, el Tribunal de Distrito de Jerusalén ha condenado a cuatro palestinos de Jerusalén Este --legalmente cisjordana--, tres de ellos con nacionalidad israelí, tras admitir haber participado a cambio de dinero en otra trama vinculada a espionaje en favor de Teherán a finales de 2024, según recoge el mismo diario, como parte de un acuerdo de culpabilidad.

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Se trata de los hermanos Mahmud y Mamduh Hader, de 23 y 21 años respectivamente; de Omari Abú Hamida, de 21 años, y de Muhamad Taha, de 21 años. Todos, excepto Taha, son ciudadanos israelíes.

Fueron detenidos en septiembre de 2024 bajo sospecha de espiar para Irán junto a otros tres ciudadanos israelíes de Beit Safafa, un barrio palestino de Jerusalén situado en torno a la Línea Verde. El proceso judicial contra los tres israelíes, entre quienes se encuentra el presunto intermediario principal con el agente iraní, todavía continúa.

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Según el texto del acuerdo de culpabilidad, Abú Hamida y el menor de los hermanos Hader viajaron con algunos de los otros sospechosos al Instituto Weizmann de Ciencias, en Rehovot, unos 50 kilómetros al oeste, donde el grupo filmó una de las entradas del instituto.

Cuando Abú Hamida preguntó a los demás por qué lo hacían, los demás les contaron que se trataba de una operación iraní para asesinar a un científico, con lo que el tribunal los ha condenado por no haber hecho nada para evitar un acto terrorista.

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Mahmud Hamida, por su parte, ha sido condenado por facilitar el contacto con un agente extranjero, incurriendo en delitos que incluyeron la obtención de una matrícula policial falsa para grabar un vídeo de un supuesto ataque contra un vehículo de la Policía israelí.

Taha también ha sido condenado por facilitar el contacto con un agente extranjero tras enviar al agente iraní a través del presunto intermediario un vídeo que supuestamente mostraba el lanzamiento de una granada contra una vivienda judía, si bien era una casa deshabitada situada en Qatana, una localidad palestina de Cisjordania cercana a Jerusalén.

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Israel ha detenido a decenas de personas en los últimos dos años bajo sospecha de llevar a cabo actos en nombre de Irán y a cambio de dinero que suelen comenzar como actos de menor gravedad, como pintadas, y a veces escalan hasta espionaje e incluso planes de asesinato.