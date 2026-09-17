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Guterres pide la aplicación íntegra del plan de paz para Gaza y "el fin a la anexión" israelí de Cisjordania

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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha reclamado este jueves la aplicación íntegra del plan de paz para la Franja de Gaza y el "fin a la anexión progresiva" de Cisjordania por parte de Israel.

"El plan de paz para Gaza debe aplicarse íntegramente, con ayuda humanitaria sin restricciones", ha pedido Guterres en un mensaje en redes en el que también reivindica que "es hora de un alto el fuego inmediato como primer paso hacia una paz justa, duradera y global".

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Asimismo, ha subrayado que "se debe poner fin a la anexión progresiva de Cisjordania" por parte de Israel --aunque no cita a este país--, antes de manifestar que "no habrá paz en Oriente Próximo sin la solución de dos Estados".

"No debemos olvidar el terrible sufrimiento del pueblo palestino en Gaza y Cisjordania", ha señalado.

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