Tusk denuncia que Rusia continúa sus ataques masivos muy cerca de frontera polaca

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Cracovia (Polonia), 17 sep (EFE).- El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, denunció este jueves que Rusia continúa ejecutando ataques masivos muy cerca de la frontera polaca, y descartó que existan visos de tregua tras los bombardeos sobre las infraestructuras energéticas ucranianas.

Durante una comparecencia conjunta en Varsovia con el canciller federal de Austria, Christian Stocker, el líder polaco urgió a "no actuar con ingenuidad" con Rusia.

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Tusk denunció que poco antes tuvo lugar "un masivo y brutal ataque ruso en el oeste de Ucrania, muy cerca de la frontera polaca, en el área de Yahodyin y Dorohusk, donde (los rusos) bombardearon una estación de servicio provocando una gran explosión".

El primer ministro polaco añadió que cazas polacos efectuaron "despegues de emergencia, al igual que ocurrió hace dos días y durante esta última noche", en referencia a las recientes misiones de vigilancia aérea de Polonia en la frontera con Ucrania.

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Poco antes de su reunión con el canciller austríaco, Tusk publicó un vídeo en la plataforma X en el que recordaba el 87º aniversario de la invasión soviética de Polonia en 1939 y afirma que "no buscamos la guerra, pero si alguien la inicia, sabremos defendernos".

Tusk defendió que la seguridad debe ser la prioridad absoluta en el presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034 y declaró su intención de preparar a su país para la nueva situación, en la que Polonia será un contribuyente neto.

A su vez, Stocker, que efectuó la primera visita de un jefe de Estado austríaco a Polonia en 19 años, abogó por la contención del gasto, recordando que "debemos gastar 10.000 millones de euros adicionales en la defensa europea", lo que obligará a reajustar las prioridades. EFE

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