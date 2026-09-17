Tim Ries se entregará a la improvisación con el flamenco Rafael Riqueni en España

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Sevilla (España), 17 sep (EFE).- Tim Ries, saxofonista de The Rolling Stones o Steve Wonder, se entregará a la improvisación junto al maestro de la guitarra flamenca Rafael Riqueni en el estreno de "Tunisia", un encuentro de estos dos maestros procedentes de universos tan distintos en la Bienal de Flamenco que se celebrará en Sevilla (España).

Tim Ries, al ser preguntado por los paralelismos o similitudes entre Rafael Riqueni y Keith Richards (guitarrista de los Rollings Stones), asegura que ambos son, además de grandes músicos, muy inteligentes y que siempre están indagando y preocupados por aprender más.

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Además, concretó en una conferencia de prensa este jueves, Richards es un hombre que se pasa el día leyendo, sobre todo sobre música e historia.

Ries confesó también que algunas veces piensa que en otra vida estuvo en tierras flamencas por la conexión tan profunda que tiene con el flamenco, una música que le "llega al alma".

El músico estadounidense añadió que para él supone una "auténtica explosión" la mezcla de culturas y de ritmos que acumula una música como la flamenca.

"Ensayamos sin hablar, parece que llevamos toda la vida tocando juntos, es algo fantástico", dijo, por su parte, Rafael Riqueni sobre su trabajo con Ries, y afirmó que la diferencia entre los músicos de jazz y los flamencos es que los primeros "van directamente a la escala", mientras que los flamencos -hablando de sí mismo- "somos más intuitivos, nos metemos ahí y salimos como podemos".

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El guitarrista español aseguró que en su espectáculo habrá mucha improvisación y que "estar abierto a lo que sale, espontáneamente, es algo muy bonito".

Riqueni, que este jueves ofreció junto a Ries un adelanto de lo que harán el lunes, afirmó que interpretarán "de todo", desde un tema de los Rollings a otras composiciones de su primer disco.

El director de la Bienal, Luis Ybarra, definió a Riqueni como "protagonista no solo de la Bienal sino del flamenco y de la música en general", y explicó que como el guitarrista suele ser asiduo de este certamen en solitario, en esta ocasión pensaron en enfrentarlo a una gran figura de la música, en este caso, del jazz. EFE

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