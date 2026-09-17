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Montenegro tacha de "estúpido" el rumbo del conflicto en Oriente Medio por su coste

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Lisboa, 17 sep (EFE).- El primer ministro portugués, Luís Montenegro, calificó este jueves de "estúpido" desde el punto de vista económico y social el rumbo del conflicto en Oriente Medio, que, según afirmó, está perjudicando gravemente a Portugal y a Europa.

"No beneficia a nadie, nos perjudica a todos, no tiene una lógica, no tiene sentido", aseguró durante su intervención en la apertura de la Conferencia Europea de la Economía Alemana, en Lisboa, promovida por la Cámara de Comercio e Industria Luso-Alemana.

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El jefe del Gobierno portugués se refirió al "aparentemente interminable conflicto en Oriente Medio" y describió sus consecuencias económicas como una situación "verdaderamente insostenible".

"Llega a ser absurdo, por no utilizar una expresión más fuerte, que todos estemos siendo perjudicados y no consigamos darle la vuelta", manifestó.

Montenegro afirmó que ha insistido ante sus socios europeos y en instancias internacionales en la necesidad de poner fin a ese rumbo.

"Voy a decirlo: es un camino, desde el punto de vista económico y social, estúpido", recalcó.

El primer ministro defendió la necesidad de combatir las amenazas terroristas y nucleares, pero cuestionó el sufrimiento que soporta la población.

"Podemos y debemos proteger al mundo de las amenazas terroristas, de las amenazas nucleares; no podemos ni debemos hacer sufrir a las personas de forma injustificada por factores que no conseguimos controlar", sostuvo.

En el plano interno, Montenegro aseguró que Portugal se encamina a cerrar 2026 con su cuarto superávit presupuestario consecutivo, pese a las dificultades económicas.

El primer ministro reconoció el sufrimiento de las familias y las empresas por el encarecimiento de los combustibles y su repercusión sobre toda la cadena productiva, pero defendió la fortaleza del país.

Asimismo, sostuvo que el equilibrio de las cuentas públicas permite al Estado financiarse a un coste más bajo. EFE

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