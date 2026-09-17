Turquía ve inaceptable la presencia militar mostrada por Grecia en la isla de Kastelórizo

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Estambul, 17 sep (EFE).- El Gobierno turco calificó este jueves de "inaceptable" la presencia de tropas y buques durante la reciente visita del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, a Kastelórizo, y acusó a Atenas de vulnerar el estatus desmilitarizado que Ankara atribuye a esta pequeña isla griega, situada a unos dos kilómetros de la costa mediterránea de Turquía.

"Hemos seguido de cerca la visita de primer ministro griego y su delegación a la isla de Kastelórizo y sus contactos con las unidades militares estacionadas allí", dijo el portavoz del Ministerio de Defensa turco, el almirante Zeki Aktürk.

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"La presencia de unidades y buques militares y la exhibición pública de estas unidades a la opinión pública durante visitas de alto nivel ni corresponde al estatus de esta isla ni ayuda a la paz y estabilidad dijo Aktürk.

El almirante reiteró la voluntad turca de "mantener una relación de buenos vecinos, basada en el diálogo", con Grecia, pero insistió en que según el Tratado de París de 1947, por el que Italia trasfirió a Grecia tanto Kastelórizo como las islas del Dodecaneso, el archipiélago debe quedar desmilitarizado.

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Atenas sostiene que Ankara, que formalizó la cesión de las islas a Italia en 1923 y no es parte del tratado de 1947, no tiene derecho a reclamaciones.

En su visita de tres días, del sábado al lunes pasados, Mitsotakis se reunió con militares estacionados en la isla y la prensa griega difundió fotografías de estos encuentros.

"Subrayamos una vez más que nuestro país no aceptará iniciativas destinadas a crear un estatus de facto contrario a la desmilitarización. No permitiremos este estatus de facto, que pasa por alto los derechos y responsabilidades que emanan de acuerdos internacionales", insistió Aktürk hoy.

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Ayer, el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan,describió la militarización de las islas griegas como una "amenaza", según la agencia turca Anadolu.

"No queremos que Grecia se convierta en un juguete de quienes quieren arrastrar la región a la inestabilidad y al caos. Militarizar las islas que tienen un estatus desmilitarizado es una amenaza para nosotros", dijo Fidan.

El ministro encuadró el gesto de Mitsotakis en la precampaña electoral para las elecciones de 2027, apuntando que buscar la confrontación con Turquía "es un recurso histórico en la política griega".

Durante la visita de Mitsotakis, Ankara había mantenido silencio y el eco en la prensa turca era escaso, con algunos pocos medios tildando la visita de "provocación".EFE