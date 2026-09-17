Médicos en Paraguay levantan convocatoria de huelga tras aceptar la propuesta del Gobierno

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Asunción, 16 sep (EFE).- Los médicos del sector público en Paraguay levantaron este miércoles el llamado a una huelga que habían convocado para los próximos 21 y 22 de septiembre, después de aprobar en una asamblea la propuesta de aumento salarial presentada por el Ejecutivo del presidente Santiago Peña.

Así lo dio a conocer a periodistas la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Rossana González, al término del encuentro entre profesionales de la salud que aceptaron, con la mano en alto y por unanimidad, el planteamiento dado a conocer el lunes por el Gobierno.

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"Nosotros vemos (esto) como una victoria después de tres meses de lucha en las calles, de todos los contratiempos que tuvimos, de todo lo que se inventó. Y realmente nosotros decimos que esto es la victoria de la verdad, la victoria de la unión del gremio médico", afirmó González, quien se convirtió en la cara visible de la movilización.

Además de agradecer a los pacientes por estar "al lado" del sector, la dirigente destacó a los médicos "que renunciaron y pusieron su trabajo, el pan de sus hijos, sobre la mesa", en alusión a las dimisiones colectivas presentadas en distintos puntos del país por profesionales vinculados a los hospitales públicos.

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González anunció igualmente que entregarán ante el Ministerio de Trabajo un acta de la asamblea celebrada esta jornada, al explicar que disponen de 48 horas para comunicar "que se levanta la huelga del 21 y 22 de septiembre".

Los médicos sometieron a votación un principio de acuerdo alcanzado el lunes tras un encuentro con Peña, su recién nombrado ministro de Salud, Isaías Fretes, y otros funcionarios del Ejecutivo, como el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez.

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De acuerdo con los primeros detalles de la propuesta, todos los médicos de Paraguay ganarán a partir del año entrante unos 2 millones de guaraníes más o casi 335 dólares a la tasa de cambio actual del Banco Central.

Inicialmente, los galenos demandaban un aumento de 3 millones de guaraníes o 502 dólares.

Actualmente, un médico del sistema público de salud paraguayo devenga como mínimo entre 5 millones (836 dólares) y 5,4 millones de guaraníes (903 dólares) de acuerdo con su tipo de contrato, según datos oficiales, aunque algunos pueden tener más de un contrato con el Estado.

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Horas antes, los maestros anunciaron que irán divididos a una huelga convocada para este jueves y viernes, luego de que un sector mayoritario acordó este miércoles con la Administración de Peña un ajuste salarial del 5 %, mientras que otro grupo menor mantuvo el llamado a paralizar las actividades. EFE