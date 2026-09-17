La estadounidense Heeney Capital adquiere por 30 años la Mina de Oro Chocó en Venezuela

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Washington, 16 sep (EFE).- La firma estadounidense Heeney Capital obtuvo este miércoles derechos para operar y exportar oro durante 30 años de la mina Chocó, en Venezuela, en un acuerdo suscrito en Houston al margen de la reunión ministerial de Energía del G20, con una inversión inicial prevista de hasta 1.000 millones de dólares.

La información fue anunciada por la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, que detalló que el acuerdo tendrá una extensión de 30 años y una inversión que rondaría los 1.000 millones de dólares.

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Heeney Capital suscribió el acuerdo con el Gobierno venezolano y la Corporación Venezolana de Minería (CVM), y desarrollará el proyecto junto con la comercializadora de materias primas Mercuria Energy.

El proyecto está ubicado en el distrito minero de El Callao, en el estado Bolívar, una de las principales zonas auríferas de Venezuela.

Según Heeney Capital, el acuerdo permitirá desarrollar y operar el proyecto y contempla inversiones de hasta 1.000 millones de dólares para reactivar la actividad minera en la zona.

De acuerdo con información oficial, la mina Chocó forma parte de este distrito y es considerada uno de los depósitos de oro más importantes del país; estudios geológicos la sitúan dentro del cinturón de rocas verdes de Guayana, una formación con mineralización de oro de unos 2.100 millones de año

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El acuerdo se suma a otros movimientos recientes para atraer capital estadounidense hacia los sectores energético y minero de Venezuela.

Durante la misma reunión del G20, la petrolera estadounidense Continental Resources firmó un memorando de entendimiento con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para desarrollar el bloque Ayacucho 2, en la Faja del Orinoco.

El pasado abril, el Gobierno de Venezuela ya firmó un acuerdo que expande las operaciones de la estadounidense Chevron para aumentar la producción petrolera en el país, semanas después de la aprobación de la reforma de hidrocarburos que abrió el sector a la inversión privada y extranjera. EFE

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