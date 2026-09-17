Temas del día de EFE Internacional del jueves, 17 de septiembre de 2026 (12:00 GMT)

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DESTACADOS

VENEZUELA DIÁLOGO

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Caracas - El chavismo y un grupo de exdiputados opositores inician este jueves en Caracas el segundo ciclo de conversaciones promovidas por EE.UU., sin la participación de los líderes de la oposición mayoritaria como María Corina Machado, y con una agenda que prevé avanzar en asuntos judiciales e incorporar las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.

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- La presidenta de la Comisión Internacional de la ONU sobre derechos humanos en Venezuela, Sofia Macher, habla en una entrevista con EFE sobre la forma en que el aparato represivo se ha mantenido intacto, pese a la captura de Nicolás Maduro y a las aparentes muestras de apertura.

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ECUADOR CRIMINALIDAD

Guayaquil - Una parte de Ecuador vuelve a estar bajo toque de queda para facilitar las operaciones contra el crimen organizado, una medida repetitiva por parte del presidente Daniel Noboa que la mayoría de la población no cuestiona a pesar de que en las anteriores ocasiones no han llevado a que se reduzcan los niveles de violencia criminal.

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MÉXICO VIOLENCIA

Cuernavaca (México) - Las autoridades mexicanas continúan la búsqueda de "El Trompas", identificado por la Fiscalía de Morelos como el presunto responsable del asesinato de la joven estudiante española Claudia Tacoronte, un caso que ha elevado la indignación sobre la crisis de violencia que vive el país norteamericano.

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MALVINAS ARGENTINA

Islas Malvinas - El presidente de la Asamblea Legislativa de las islas Malvinas, Jack Ford, restó importancia al renovado reclamo del presidente argentino, Javier Milei, por la soberanía de las islas, consideró que se trata de "infructuosas tácticas de bullying" con motivos electorales y lamentó que el archipiélago sea utilizado como "un balón en el juego político" internacional.

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BRASIL ELECCIONES

Sao Paulo - Los candidatos a las elecciones en Brasil diseñan cada vez más sus actos, mítines y discursos pensando en las redes sociales. El fenómeno de los videos cortos, cada vez más extendido en las democracias modernas, ha encendido las alarmas de los académicos por su potencial capacidad para deteriorar el debate público.

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UE CANADÁ

Estrasburgo (Francia) - El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó este jueves que Canadá y la Unión Europea "son más fuertes juntos", en un discurso ante el Parlamento Europeo y tras plantear Bruselas que Ottawa pueda convertirse en futuro "miembro asociado" del club comunitario.

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- También dijo que "acoge con satisfacción" la ambición de convertir a su país en el primer "miembro asociado" de la Unión Europea: "una alianza para el futuro es un enfoque único y positivo que definiremos juntos".-

- La Comisión Europea respondió este jueves a Donald Trump que su plan para profundizar su asociación con Canadá "no va en contra de nadie", después de que el mandatario norteamericano haya amenazado a la UE con imponer grandes aranceles a Europa o incluso dejar de comerciar directamente con el bloque.

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ADEMÁS

YEMEN CONFLICTO | Saná - Los rebeldes hutíes continúan con su ofensiva en el Yemen y contra Arabia Saudí pese a la oleada de condenas y advertencias por parte de la comunidad internacional, después de que Riad acusara al movimiento chií aliado de Irán de intentar atacar con un dron la ciudad de La Meca, el lugar más sagrado del islam.

- Pero los hutíes reiteran que no lanzaron un ataque a La Meca como asegura Arabia Saudí. (Texto)

IRÁN GUERRA LÍBANO | París - Francia reúne en París a altos responsables militares de varios países para acometer un plan para el despliegue del Ejército libanés en todo el país y cuyos trabajos inauguran el presidente francés, Emmanuel Macron, el presidente libanés, Joseph Aoun, y el rey de Jordania, Abdalá II. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

- La Misión de Investigación de la ONU para Irán indicó que existen "motivos razonables" para creer que Estados Unidos cometió crímenes de guerra en dos ataques que dirigió en el inicio de la guerra contra territorio iraní, al que también acusó de posibles crímenes, en su caso de lesa humanidad, por su violenta represión de las protestas previas al conflicto.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Washington/Pekín .- Las dos potencias mundiales, EE. UU. y China, se debaten entre si dejarse llevar por la rivalidad en la carrera por el control de la inteligencia artificial (IA), pese a los riesgos admitidos desde ambos países, o apostar por la cooperación para garantizar su empleo seguro, asunto que se prevé forme parte de la agenda de la prevista visita a Washington del presidente chino, Xi Jinping, dentro de una semana. (Texto)

- La china Huawei presenta su nuevo clúster para computación Ascend 960 SuperPoD y otras tecnologías con las que busca competir con la estadounidense Nvidia en IA. (texto)

RD CONGO ÉBOLA | Nairobi - El director general de la agencia de salud pública de la Unión Africana, Jean Kaseya, informa en una rueda de prensa virtual de la evolución del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), que en sólo cuatro meses ha causado más de 3.500 muertos y es ya el segundo peor de la historia. (Texto)

UE MENORES INTERNET |Estrasburgo (Francia) - La Comisión Europea (CE) propuso este jueves la Ley KIDS de la UE, que prohíbe a los menores de 13 años el acceso a redes sociales, fija en 15 años la edad mínima para abrir cuenta propia y obliga a las plataformas a demostrar que sus servicios son seguros por diseño. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

RUSIA ELECCIONES | Moscú - Los comunistas rusos, que mantuvieron el monopolio del poder durante los más de setenta años de existencia de la Unión Soviética, volverán a ser en las elecciones legislativas el domingo la mayor amenaza para el control total de las instituciones por parte del partido del Kremlin, comentó a EFE Dmitri Nóvikov, uno de los dirigentes del partido. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones regionales de Mecklemburgo-Antepomerania (noreste de Alemania) y de la ciudad estado de Berlín, la Agencia EFE enviará desde hoy una serie previa con la guía ALEMANIA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

América

Ciudad de México - MÉXICO SARGAZO - Frente a las playas del Caribe mexicano se libra una batalla que comienza mar adentro: barreras flotantes intentan frenar el sargazo antes de que alcance la costa, mientras en tierra maquinaria especializada retira lo que consigue atravesarlas para preservar uno de los principales activos turísticos de México. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU APPLE.- Apple, que anunció recientemente su nueva gama de dispositivos, encabezada por el iPhone Duo, el primer teléfono con pantalla plegable del fabricante estadounidense, sacará a la venta este viernes los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max y los relojes Apple Watch Series 12 y Ultra 4, una serie de novedades a las que ha tenido acceso EFE. (Texto)

Caracas - VENEZUELA EEUU - Chavistas convocan una movilización en Caracas contra el acuerdo petrolero en Venezuela y Estados Unidos para la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo del país suramericano, las mayores del mundo. (Texto) (Foto) (Video)

Bogotá - VENEZUELA TERREMOTO - La directora para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett, explica en entrevista a EFE los daños en Venezuela por el doble terremoto de junio y las dificultades con el financiamiento multilateral. (Texto) (Foto) (Video)

Bogotá - COLOMBIA TERREMOTO - La directora para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett, hace en entrevista a EFE una primera evaluación de los daños ocasionados por el terremoto de agosto en Colombia. (Texto) (Foto) (Video)

Santiago de Chile- CHILE GAJARDO - El exfiscal chileno Carlos Gajardo habla con EFE sobre el escándalo que ha sacudido al Poder Judicial de Chile, con tramas de corrupción, tráfico de influencias y presuntos pagos a cambio de fallos judiciales, un caso aún abierto que aborda también en su más reciente libro, La Muñeca Bielorrusa. Por Sebastián Silva. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- El cardiólogo Ricardo Iglesias y el médico clínico Antonio José Maya declaran en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona a favor del principal acusado, el neurocirujano Leopoldo Luque, señalado como el médico a cargo de la salud del astro. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA PIB.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difunde este jueves los datos del producto interno bruto (PIB) de Argentina correspondientes al primer semestre de 2026. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- Los colombianos Maluma y Shakira lanzan 'Agua', su cuarta colaboración tras 'Chantaje', 'Trap' y 'Clandestino'. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA DESEMPLEO.- Argentina publica este jueves los datos de desempleo correspondientes al segundo trimestre de 2026. (Texto)

Toronto.- FESTIVAL TORONTO.- Antonio Banderas, Úrsula Corberó y Michelle Yeoh protagonizan este jueves las Galas del TIFF con "Up Against It", una comedia dramática sobre una pareja divorciada que se plantea tener otro hijo para ayudar a su hija adolescente, e "It's My Time", sobre una mujer de 70 años con un inesperado talento para resolver cubos de Rubik. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA PIB.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difunde este jueves los datos del producto interno bruto (PIB) de Argentina correspondientes al primer semestre de 2026 (Texto)

Europa

13:30 GMT.- Ginebra.- VENEZUELA D.HUMANOS.- Rueda de prensa de la Misión de la ONU para Venezuela con el fin de actualizar sobre la situación de los derechos humanos en ese país. (Texto)

16:00 GMT.- París.- ONU REDES SOCIALES.- Conferencia de prensa de Najat Maalla M’jid, representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, y Sarah El Haïry, alta comisionada para la Infancia de Francia, con motivo de una jornada dedicada a la protección de los menores en el entorno digital. (Texto)

Oriente Medio

15:00 GMT.- Tel Aviv.- ISRAEL ELECCIONES.- El partido Likud, de Benjamín Netanyahu, ofrece un brindis con la asistencia del primer ministro dentro de la precampaña para las elecciones nacionales del 27 de octubre. (Foto) (Vídeo)

Rabat.- MARRUECOS ELECCIONES.- En Marruecos, una generación ha expresado durante el último año su inquietud sobre el futuro: de la protesta en las calles con el sello del GENZ212 a los cruces masivos irregulares hacia Ceuta. Dos caras de una misma realidad que arroja una pregunta incómoda para Rabat: ¿Qué ofrece el país a sus jóvenes? (Texto) (Foto) (Vídeo)

Damasco.- SIRIA CULTURA.- La cantante siria Assala Nasri regresa a los escenarios de Damasco, su ciudad natal, después de 15 años de ausencia, en un concierto que volverá a situar a la capital siria en el foco de la actualidad cultural y musical. (Texto)

Dubái.- EMIRATOS PRENSA.- La Cumbre Árabe de Medios 2026 celebra hoy su última jornada y clausura en Dubái, tras reunir en el Dubai World Trade Centre a los principales líderes, periodistas y creadores de contenido del sector de la comunicación en el mundo árabe. (Texto)

Riad.- UNESCO IA.- El IV Foro Global sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO celebra hoy su última jornada y clausura en Riad, tras cuatro días de debates internacionales sobre la gobernanza y los retos éticos de esta tecnología. (Texto)

África

13:00 GMT.- Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- El director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya, informa en una rueda de prensa virtual de la situación del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC). (Texto)

Pretoria.- ZIMBABUE OPOSICIÓN.- Audiencia en el caso en Sudáfrica contra el líder opositor zimbabuense Job Sikhala, detenido el pasado noviembre en Pretoria, después de que la Policía encontrara supuestos explosivos en el vehículo en el que viajaba.

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR EEUU.- El canciller surcoreano, Cho Hyun, parte a Washington D.C. para una visita de tres días, en la que tiene previsto reunirse con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en medio de la presión de EE.UU. para que Seúl envíe tropas a Oriente Medio para garantizar la seguridad de navegación en el estrecho de Ormuz. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR COLOMBIA.- El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, ofrece una rueda de prensa en Seúl un día antes de recibir el 10º Premio Literario Lee Hochul por la Paz, concedido por una obra marcada por la violencia, la memoria y el conflicto.

Tokio.- JAPÓN GOBIERNO.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, lleva a cabo la primera reestructuración de su Gabinete desde que llegó al poder hace casi un año, aunque según medios como la televisión pública NHK se espera que importantes carteras como Finanzas, Exteriores y Defensa permanezcan inalteradas. (Texto) (Foto)

Tokio.- JAPÓN TIPOS.- El Banco de Japón (BoJ) inicia su reunión de dos días sobre política monetaria ante la expectativa de una posible subida de tipos, presumiblemente hasta el 1,25 % (del 1 % actual), según adelantó el medio local Nikkei, para contener la presión inflacionaria en medio de un aumento de los precios de crudo y de la depreciación del yen. (Texto)

Nueva Deli.- INDIA NEPAL.- El ministro de Finanzas nepalí, Swarnim Wagle, llega a la India en una visita oficial de dos días en la que se prevé que discuta la cooperación bilateral y la reconstrucción tras la riada del 26 de agosto.

Seúl.- COREA DEL SUR AIE.- El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, se reúne en Seúl con el ministro de Medio Ambiente, Kim Sung-whan, con quien se espera que firme un memorando de entendimiento ligado al compromiso surcoreano de reforzar la resiliencia energética en Asia-Pacífico.

Pekín.- CHINA DEFENSA.- Concluye en Pekín el principal evento anual chino de diplomacia militar, el Foro de Xiangshan, en un momento marcado por las tensiones en Oriente Medio y Ucrania. (Texto)

Shanghái (China) - ASIA MILLONARIOS - El fundador de la tecnológica china ByteDance -la empresa detrás de la popular red de vídeos cortos TikTok-, Zhang Yiming, ha desbancado al magnate indio Gautam Adani como el hombre más rico de Asia, según la lista de multimillonarios que elabora la agencia Bloomberg. (Texto)

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