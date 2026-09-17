Portaceli hace historia en París y abre una nueva puerta para el teatro catalán y español

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Catalina Guerrero

París, 17 sep (EFE).- Carme Portaceli cree que su llegada a la Comédie-Française abre una puerta para el teatro catalán y español y reivindica el escenario como un lugar donde las lenguas sirven para encontrarse, dice la directora, que este jueves hace historia al convertirse en la primera española que abre la temporada de la prestigiosa institución francesa con 'Las criadas', de Jean Genet.

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Portaceli, directora artística del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y europeísta convencida, considera, en una entrevista con EFE en las horas previas a que se levante el telón en el mítico Théâtre de l'Athéné, a dos pasos de la Opera Garnier, que este estreno en París representa algo más que un logro personal.

"Estar aquí significa que abrimos las puertas y que esto es Europa: Cataluña es Europa, España es Europa y Francia es Europa, y estamos aquí", en una aventura que vive como "un sueño", y además destaca: "Las lenguas están para entendernos, no para separarnos".

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Portaceli se convierte así en la primera española en abrir la temporada de la Comédie-Française, con una producción que podrá verse hasta el 25 de octubre en el Athénée Théâtre Louis-Jouvet antes de iniciar una gira e integrar el repertorio de la institución francesa, considerada como un templo del teatro europeo.

"Para el Teatre Nacional de Catalunya, para el teatro catalán y para el teatro español en general, significa que abre una puerta que no había estado abierta", afirma Portaceli (Valencia, 1957).

El estreno tiene además una dimensión histórica: 'Las criadas' fue presentada por primera vez en 1947 en este mismo teatro por Louis Jouvet, una de las grandes figuras de la escena francesa y en presencia de Jean Genet.

"Pienso: 'Dios mío, aquí ha estado este hombre haciendo esta función por primera vez con Louis Jouvet, y ahora llego yo, que soy una mujer en el siglo XXI, y hago esta obra aquí, abriendo temporada'. Me siento muy afortunada. Creo que es un sueño", dice.

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Portaceli ha dedicado buena parte de su trayectoria a grandes personajes femeninos, desde Emma Bovary y Anna Karénina hasta María Magdalena. En 'Las criadas' vuelve a situar a mujeres en el centro de la escena, pero esta vez atrapadas en una relación de dependencia, odio y admiración.

Para Portaceli, el núcleo de la obra no está en la perversión sexual, sino en la relación entre las tres mujeres. "Lo importante es lo que ellas necesitan, la relación entre las dos hermanas. Cómo viven con Madame, cómo la odian, pero la miran, pero la admiran".

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La directora interpreta la obra como una reflexión política sobre las clases sociales y sobre el deseo de alcanzar una vida que se imagina mejor. "Una no puede vivir sin la otra, porque una le hace la casa y la otra no puede vivir sin soñar que podría llegar a ser como esta", reflexiona.

Su montaje mantiene el lenguaje y la poesía de Genet, pero introduce elementos contemporáneos. En el desenlace aparecen referencias a trabajadores de la construcción, inmigrantes, personas sin techo y otros colectivos que, según Portaceli, actualizan el paisaje social de la obra.

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"Estamos haciendo un paisaje de hoy, de los pobres", señala.

La directora cree que su condición de mujer ha influido necesariamente en su lectura de Genet. "Este gran poeta", subraya, usa las palabras, al igual que Federico García Lorca o Víctor Catalá, "como puños que te golpean y que tienes que entender muy bien".

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"Que yo sea una mujer desde el día que nací ha determinado la lectura", constata también. En su opinión, esa perspectiva permite concentrarse en la experiencia vital de las protagonistas y en las estructuras que las mantienen encerradas.

Y también ha volcado su trayectoria en la que ha tenido que trabajar "muchísimo" para conseguir lo que ha conseguido en su vida. "He hecho 76 espectáculos, de los cuales en realidad 3 o 4 o 5 me han llamado para hacerlo, los otros los he generado yo".

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El estreno parisino coincide con el final de su etapa al frente del TNC, donde destaca proyectos destinados a jóvenes, encargos a dramaturgos catalanes, coproducciones europeas y una mayor internacionalización de la institución.

"En Europa el TNC ahora existe, en Europa el TNC depende de lo que hagan a partir de ahora, pues seguirá existiendo o se borrará del camino, porque además borrar es así (y chasca los dedos); ese es el problema. Y construir es muy lento y borrar es muy deprisa", advierte.

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La presencia del presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, y de la consejera de Cultura, Sònia Hernández, en el estreno le parece a Portaceli una señal de reconocimiento a la cultura. EFE

(foto)(vídeo)