Agenda informativa multisoporte América para el jueves 17 de septiembre de 2026

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ESTADOS UNIDOS

- La subida de un cuarto de punto anunciada por la Reserva Federal, la primera desde julio de 2023, inicia un ciclo de contracción monetaria para frenar la inflación que promete introducir más volatilidad en los mercados.

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- Apple sacará a la venta este viernes los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max y los relojes Apple Watch Series 12 y Ultra 4, una serie de novedades a las que ha tenido acceso EFE. (foto)

- La escultora española Inma Barrero, que explora temas de surrealismo y feminidad a través de materiales como la cerámica, presenta una exposición llamada 'Mothers' en la galería Lévy Gorvy Dayan.

- Las dos potencias mundiales, EE. UU. y China, se debaten entre si dejarse llevar por la rivalidad en la carrera por el control de la inteligencia artificial (IA), pese a los riesgos admitidos desde ambos países, o apostar por la cooperación para garantizar su empleo seguro.

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- El Gobierno de Florida aprueba restringir el uso de la inteligencia artificial (IA) en escuelas y universidades, con lo que se suma a los mayores distritos escolares de Estados Unidos, Los Ángeles y Nueva York, en medio de la creciente preocupación sobre esta tecnología.

VENEZUELA

- El chavismo y un grupo de exdiputados opositores inician en Caracas el segundo ciclo de conversaciones promovidas por EE.UU., sin la participación de los líderes de la oposición mayoritaria como María Corina Machado. (foto)(video)

- El ente regulador de las telecomunicaciones de Venezuela comenzó a levantar las restricciones a diversos portales web y medios digitales tras años de censura, atendiendo a la petición del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática del Gobierno y en coincidencia con el inicio del segundo ciclo de diálogo. (foto)

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- Abogados, sociedad civil, dirigentes sindicales, gremiales, y estudiantes, entre otros, se concentran frente a la sede del diálogo entre el chavismo y un grupo de la oposición para exigir transparencia sobre lo acordado en la mesa de negociaciones que promueve Estados Unidos. (foto) (video)

- Chavistas convocan una movilización en Caracas contra el acuerdo petrolero en Venezuela y Estados Unidos para la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo del país suramericano, las mayores del mundo. (foto) (video)

BRASIL

- Los candidatos a las elecciones en Brasil diseñan cada vez más sus actos, mítines y discursos pensando en las redes sociales. (foto)(video)

MALVINAS

- Entrevista con el presidente de la Asamblea Legislativa de las islas Malvinas, Jack Ford, la máxima autoridad política elegida por los residentes del archipiélago. (foto) (vídeo)

ARGENTINA

- El presidente argentino, Javier Milei, envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca reemplazar el régimen vigente para sancionar la explotación no autorizada de recursos en las Malvinas y ampliar las herramientas del Estado para proteger la soberanía.

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- Claves sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. (foto)

- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difunde los datos del producto interno bruto (PIB) de Argentina correspondientes al primer semestre de 2026.

- Argentina publica los datos de desempleo correspondientes al segundo trimestre de 2026.

- El cardiólogo Ricardo Iglesias y el médico clínico Antonio José Maya declaran en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona a favor del principal acusado, el neurocirujano Leopoldo Luque, señalado como el médico a cargo de la salud del astro.

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MÉXICO

- Las autoridades mexicanas continúan la búsqueda de El Trompas, identificado por la Fiscalía de Morelos como el presunto responsable del asesinato de la joven estudiante española Claudia Tacoronte, un caso que ha elevado la indignación sobre la crisis de violencia que vive el país norteamericano. (foto) (video)

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- Frente a las playas del Caribe mexicano se libra una batalla que comienza mar adentro: barreras flotantes intentan frenar el sargazo antes de que alcance la costa, mientras en tierra maquinaria especializada retira lo que consigue atravesarlas para preservar uno de los principales activos turísticos de México. (foto) (video)

- Conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

- Inauguración de la exposición El Códice Azcatitlan México-Francia, 200 años de la amistad. (foto)(video)

ECUADOR

- Una parte de Ecuador vuelve a estar bajo toque de queda para facilitar las operaciones contra el crimen organizado. (foto) (video)

CANADÁ

- Proyecciones en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF). (foto) (video)

CHILE

- Entrevista con el exfiscal chileno Carlos Gajardo sobre el escándalo que ha sacudido al Poder Judicial de Chile, con tramas de corrupción, tráfico de influencias y presuntos pagos a cambio de fallos judiciales, un caso aún abierto que aborda también en su más reciente libro, 'La Muñeca Bielorrusa'. (foto)

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COLOMBIA

- Entrevista con la directora para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett, sobre los daños en Venezuela y Colombia, tras los terremotos ocurridos en junio y agosto, respectivamente. (foto) (video)

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- Los colombianos Maluma y Shakira lanzan 'Agua', su cuarta colaboración tras 'Chantaje', 'Trap' y 'Clandestino'. (foto)

- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, visita Riohacha, capital del departamento caribeño de La Guajira (norte), donde se espera realice una declaración a medios tras un consejo de seguridad en esa ciudad. (foto)

- Seguimiento a las labores de rescate de las víctimas del accidente de una aeronave en el oeste del país, en el que murieron el piloto y cuatro profesionales de la salud mientras viajaban desde el selvático departamento del Chocó a Bogotá el pasado fin de semana.

PARAGUAY

- Los maestros de Paraguay van divididos a una huelga de dos días en demanda de mejores ingresos, después de que un grupo de gremios pactara un ajuste salarial con el Gobierno mientras otros decidieron mantener el llamado a paralizar actividades. (foto)

AMÉRICA

- Clics tecnológicos de América. (foto)

DEPORTES

Brasil.- Partido de vuelta entre Flamengo e Independiente de cuartos de final de la Copa Libertadores. (foto)

Argentina.- Continúan los Juegos Suramericanos 2026, que se celebran en la provincia argentina de Santa Fe.

Colombia.- El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, comparece en una rueda de prensa previa a los partidos amistosos de las próximas semanas ante México, Paraguay y Perú, los primeros de los cafeteros tras el Mundial de 2026. (foto) (video)

Uruguay.- Crónica del encuentro que Montevideo City Torque y el peruano Cienciano disputarán en Uruguay por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (foto)

Uruguay.- Se lleva a cabo en Montevideo el sorteo de la serie de Copa Davis que enfrentará a Uruguay y Estonia por un lugar en el Grupo 1 Mundial.

Panamá- El entrenador de la selección panameña de fútbol, el hispanodanés Thomas Christiansen, informará en una rueda de prensa sobre los jugadores elegidos para los próximos partidos amistosos en la gira por Asia. (foto) (video)

Honduras.- El Olimpia hondureño y el Luis Ángel Fripo salvadoreño se juegan el pase a semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf. (foto).

Perú.- El seleccionador de Perú, el brasileño Mano Menezes, anuncia la lista de convocados para los próximos partidos amistosos frente a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.

Ecuador.-Previa de la primera fecha de la segunda etapa de la liga profesional ecuatoriana.

Ecuador.- El técnico argentino Marcelo Gallardo es presentado oficialmente como nuevo seleccionador de Ecuador. (foto) (video) EFE

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

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