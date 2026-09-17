El precio del petróleo brent baja casi el 3 % y se cotiza a menos de 104 dólares

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(Actualiza la información EC4120 con datos del mercado del petróleo brent y del wti a las 18.30 horas)

Madrid, 17 sep (EFECOM).- El precio del barril de brent para entrega en noviembre baja cerca del 3 % este jueves por la tarde y se cotiza por debajo de 104 dólares, con lo que mantiene la tendencia descendente que registró en la víspera tras llegar a rozar los 110 dólares la pasada semana.

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A las 18.30 horas (16.30 GMT), el precio de crudo brent, de referencia en Europa, cae el 2,69 %, hasta 103,81 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres.

En esta jornada osciló entre un mínimo de 101,53 dólares a las 14.34 horas (12.34 GMT), que implicaba una bajada del 4,06 %, y un máximo de 106,02 dólares esta madrugada, que suponía un alza del 0,18 % respecto al cierre de la víspera en 105,83 dólares.

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En cuanto al west texas intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, a esta hora su precio bajaba el 3,21 %, hasta 101,26 dólares. En esta sesión ha oscilado entre un máximo de 102,37 dólares y un mínimo de 99,1 dólares.

Y ello en una jornada en la que se ha conocido que la empresa estatal Saudi Aramco está trabajando para restablecer, en cuestión de días, aproximadamente la mitad de la capacidad de su oleoducto, después de que se detuviera la semana pasada tras los ataques sufridos.

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En la víspera, el precio del crudo cerró con una caída del 2,69 %, ante las perspectivas de un aumento de la oferta del crudo procedente de Arabia Saudí.

Según informaciones publicadas, Arabia Saudí había ofrecido cargamentos adicionales de crudo a través de Omán, lo que alivió momentáneamente los temores de suministro en el mercado.

En las últimas jornadas, el brent llegó a rozar esos 110 dólares el barril ante el miedo del mercado a problemas de suministro tras el cierre del estrecho de Ormuz y del oleoducto Este-Oeste, situado en las regiones de Riad y Medina.

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Por este oleoducto se transportan unos 7 millones de barriles de crudo diarios y es la principal ruta de suministro a los mercados globales en el actual contexto de tensiones en el estrecho de Ormuz.

Asimismo, los combates que se están produciendo entre los rebeldes hutíes y las fuerzas del Gobierno yemení respaldadas por Arabia Saudí han reducido sustancialmente la navegación por el mar Rojo y mantienen bajo presión el tránsito por el canal de Suez y el estrecho de Bab el Mandeb, vías de entrada y salida de esa ruta para el transporte entre Asia y Europa.

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