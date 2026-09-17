Pionyang rechaza los llamamientos del OIEA y declara "irreversible" su estatus nuclear

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Seúl, 17 sep (EFE).- Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, rechazó este jueves los llamamientos a la desnuclearización formulados durante la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y reiteró que la condición del país como potencia nuclear es "absoluta e irreversible".

"Por mucho que el OIEA y Occidente organicen periódicamente reuniones y proclamen la desnuclearización siguiendo un guion fijo, no podrán ejercer ninguna influencia sobre nuestra voluntad y capacidad de adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar los intereses supremos del Estado", afirmó Kim en una declaración difundida por la agencia estatal KCNA.

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Kim sostuvo que la capacidad nuclear norcoreana contribuye a garantizar la paz y la seguridad, y añadió que el estatus nuclear del país ha quedado permanentemente consolidado "tanto física como jurídicamente".

El director general del OIEA, Rafael Grossi, pidió esta semana en Viena reafirmar el compromiso con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), durante la 70.ª conferencia general del organismo, y recordó que Pionyang continúa desarrollando su programa nuclear en contravención de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

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En un informe publicado a finales de agosto, el OIEA constató una nueva expansión del programa nuclear norcoreano, incluida la construcción de una segunda instalación de enriquecimiento de uranio en Yongbyon, con capacidad para albergar hasta 28 cascadas de centrifugadoras, además de la ampliación de instalaciones ya existentes en Yongbyon y Kangson.

También este jueves, el viceministro norcoreano de Defensa, Kim Kang Il, pidió en el Foro Xiangshan de defensa en Pekín, abandonar las "ilusiones" sobre la desnuclearización, defendiendo que la condición nuclear del país, consagrada en su Constitución, constituye una "línea roja". EFE

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