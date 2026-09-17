Países de Asia-Pacífico piden en Pekín no quedar atrapados en la rivalidad entre potencias

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Pekín, 17 sep (EFE).- Representantes de Laos, Malasia y Tonga defendieron este jueves en el Foro Xiangshan de Pekín que la región de Asia-Pacífico no puede quedar atrapada en la competencia entre grandes potencias, en una plenaria en la que reclamaron más cooperación, respeto al derecho internacional y atención al cambio climático.

El ministro laosiano de Defensa, Khamlieng Outhakaisone, advirtió de que Asia-Pacífico es una de las zonas de mayor crecimiento económico, población y mercado, pero también un espacio de "intensa rivalidad" política, económica, comercial, tecnológica y militar.

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Khamlieng sostuvo que la ASEAN (Asociación de Países del Sudeste Asiático) no debe ser utilizada como una "plataforma" de competencia para que ningún país dispute influencia o ventajas, y pidió reforzar la centralidad del bloque, la confianza mutua y la solución pacífica de las disputas.

El viceministro malasio de Defensa, Adly Zahari, afirmó por su parte que la seguridad regional no debe obligar a los Estados a "elegir entre bloques", en un momento de competencia entre China y Estados Unidos por influencia sobre los países de la zona.

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Zahari también pidió gestionar las diferencias en el mar de China Meridional, donde las reclamaciones territoriales chinas se solapan con las de otros países de la región, de forma "pacífica y constructiva", mediante canales diplomáticos y conforme al derecho internacional, en particular la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

El representante de Tonga, Sione Ongoleo Faingaanuku Lino, afirmó que el Pacífico no aspira a ser un "escenario de competencia", sino una región de cooperación, y advirtió de que la rivalidad estratégica puede generar presión sobre los pequeños Estados insulares.

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El delegado oceánico situó además el cambio climático como la mayor amenaza para la seguridad y el bienestar de los pueblos del Pacífico, por el aumento del nivel del mar.

El Foro de Xiangshan, inaugurado el miércoles y que concluye este jueves, es el principal evento anual chino de diplomacia militar y reúne en esta edición a delegaciones militares, responsables políticos y expertos de cerca de un centenar de países y organizaciones internacionales. EFE

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