Los hutíes reiteran que no lanzaron un ataque a La Meca como asegura Arabia Saudí

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Redacción internacional, 17 sep (EFE).- El jefe del Consejo Político Soberano de los hutíes en Yemen -el órgano ejecutivo de los insurgentes-, Mahdi al Mashat, reiteró este jueves que no han lanzado ningún ataque contra La Meca, como denunciaron la víspera las autoridades de Arabia Saudí.

En declaraciones recogidas por la agencia estatal iraní IRNA, Mahdi al Mashat dijo que la afirmación de Riad es "un intento desesperado de provocar a las naciones islámicas" para ponerlas en contra del grupo rebelde, que controla Saná desde 2014 en contra del Gobierno reconocido internacionalmente y apoyado por Estados Unidos.

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"Estas mentiras ya no engañarán a las naciones árabes e islámicas, al igual que las afirmaciones anteriores sobre las amenazas al transporte marítimo internacional no lograron engañarlas", sostuvo el número dos de los hutíes del Yemen, indica la nota de IRNA.

Es el segundo pronunciamiento de los rebeldes para contradecir la denuncia saudí, según la cual sus equipos de defensa interceptaron un dron que había sido lanzado por los hutíes contra la ciudad sagrada, lo que provocó pronunciamientos de rechazo de varios gobiernos musulmanes y de la Liga Árabe.

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Mientras los hutíes lo niegan - aunque sí han reivindicado otros ataques contra instalaciones militares y petroleras en suelo saudí-, Riad insiste en que lanzaron este "cobarde ataque terrorista" -que no causó daños materiales o víctimas- para "incitar al odio entre los musulmanes de todo el mundo".

El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí aseguró el miércoles que se trata del "segundo intento de atacar La Meca", indicando que el 27 de julio de 2017 las defensas aéreas interceptaron un misil balístico presuntamente lanzado por los rebeldes yemeníes que iba dirigido contra la ciudad sagrada.

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La monarquía árabe, que interviene en la guerra del Yemen desde 2015 al frente de una coalición que lucha en favor del Gobierno internacionalmente reconocido del país, ha llamado a la comunidad internacional a condenar estos "graves ataques" y adoptar "una postura firme" contra los hutíes.

Los rebeldes, aliados de Irán, denunciaron el miércoles que los aviones de combate de Arabia Saudí lanzaron 40 ataques aéreos en 24 horas contra sus posiciones en suelo yemení. EFE