Líder del Gobierno del Yemen promete recuperar la costa del mar Rojo tras la ofensiva hutí

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Saná, 17 sep (EFE).- El presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, Rashad al Alimi, prometió este jueves recuperar la costa del mar Rojo, mientras los rebeldes hutíes consolidan sus recientes avances en la ciudad portuaria de Moca y en el estrecho de Bab al Mandeb.

"El Estado y sus Fuerzas Armadas son plenamente capaces de recuperar la iniciativa en la costa occidental", dijo en una reunión en Arabia Saudí con la embajadora de Francia para el Yemen, Catherine Corm-Kammoun, a quien afirmó que las tropas gubernamentales se están reposicionando y reforzando para recuperar el terreno perdido.

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Según la cadena estatal YemenTV, el líder yemení indicó que el Ejército continúa con sus operaciones en varios frentes, pero principalmente se concentra en las estratégicas provincias de Taiz y Marib, así como Lahj, Al Yauf, Hajjah, Al Bayda y Al Dhalea, que son objetivo de una ofensiva de los hutíes, aliados de Irán.

Al Alimi hizo estas declaraciones después de que los hutíes tomaran la semana pasada Moca, en el mar Rojo, y avanzaran hacia el estrecho de Bab al Mandeb, que es la puerta de entrada a esa vía marítima crucial para el comercio internacional, mientras que también se hicieron con varias islas.

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La ofensiva y la reactivación de la guerra en el Yemen han hecho saltar las alarmas por la seguridad en uno de los cuellos de botella marítimos más claves del planeta, especialmente en un momento en el que el tráfico sigue bloqueado en el estrecho de Ormuz.

Los combates siguen intensificándose a lo largo de los frentes de batalla en el Yemen, y los últimos avances hutíes han obligado a las fuerzas gubernamentales a reorganizarse, mientras que el principal valedor del Gobierno, Arabia Saudí, ha intensificado sus operaciones aéreas.

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La escalada también ha provocado una nueva ola de desplazamientos que se cuentan ya por decenas de miles, mientras que ha suscitado además preocupación por las consecuencias humanitarias de los combates en torno a comunidades costeras y rutas de transporte clave. EFE