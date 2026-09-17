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Aprovechar al máximo cada rayo de sol, llevar la energía donde no la hay: El Foro Mundial de la Industria con Bajas Emisiones de Carbono 2026 analiza las vías para subsanar el déficit eléctrico

PR Newswire

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SHENZHEN, China, 17 de septiembre de 2026

SHENZHEN, China, 17 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 15 de septiembre de 2026 se celebró en Shenzhen el Foro Mundial de la Industria con Bajas Emisiones de Carbono 2026, bajo el lema "Aprovechar al máximo cada rayo de sol, llevar la energía donde no la hay". El evento fue organizado conjuntamente por el Global Solar Council, la Sociedad China de Investigación Energética, la Alianza Mundial para las Ciudades con Bajas Emisiones de Carbono, la Escuela Internacional de Posgrado de Tsinghua en Shenzhen y Huawei Digital Power. Líderes del sector, destacados académicos, operadores de redes eléctricas y representantes de empresas de todo el mundo se reunieron para analizar cómo la integración de las tecnologías de formación de redes y de IA puede transformar el panorama energético mundial.

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El Sr. Hou Jinlong, director de la Junta directiva de Huawei y presidente de Huawei Digital Power, afirmó en su discurso de apertura que la descarbonización, la electrificación, la digitalización y la inteligencia se han convertido en las tendencias a largo plazo de la transición energética mundial. Sin embargo, no existe una solución única válida para todos los casos en lo que respecta a la transición energética. Las distintas regiones y economías se enfrentan a retos diversos y de complejidad estructural. En las regiones con una elevada penetración de las energías renovables, la atención se centra en la seguridad del sistema. En las economías emergentes, la prioridad es garantizar el suministro eléctrico y reducir los costos. En las regiones menos desarrolladas, la atención se centra en el acceso inclusivo a la electricidad. La integración de la tecnología de formación de redes con la IA permite que las energías renovables alcancen un bajo costo, una alta confiabilidad, sostenibilidad y seguridad de suministro. Esto ofrece una solución totalmente nueva, replicable y viable para la transición energética. Huawei Digital Power se compromete a colaborar con todos sus socios para promover la visión de "redes eléctricas en todas partes e IA para todos" y construir un ecosistema del sector de la energía digital que sea saludable, próspero y sostenible.

Perspectivas de tendencias: Integración de la formación de redes y la IA para abordar los principales retos de la transición energética mundial

El panorama energético mundial está experimentando un profundo cambio de paradigma. El representante del Global Solar Council compartió sus reflexiones en su discurso inaugural: El mundo está pasando de la dependencia energética de los combustibles fósiles a la independencia energética basada en recursos solares locales y de almacenamiento de energía, a medida que las incertidumbres se hacen cada vez más frecuentes. Destacó que la revolución tecnológica ha hecho posible esta transformación, y que la profunda integración de la energía solar fotovoltaica y el almacenamiento de energía será la clave para construir un sistema eléctrico más resiliente y sostenible.

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Wang Xiongfei, miembro distinguido del IEEE y catedrático de la Cátedra Xinghua de la Universidad de Tsinghua, analizó en su intervención los nuevos retos que plantean los centros de datos de inteligencia artificial (AIDC) a nivel de gigavatios. Señaló que los futuros centros de datos no solo deberían ser grandes consumidores de energía, también deberían convertirse en cargas compatibles que puedan detectar el estado de la red eléctrica, apoyar de forma proactiva a la red y contar con un cierto nivel de capacidad para seguir funcionando en caso de fallo. Propuso un concepto de diseño colaborativo "del chip a la red", haciendo hincapié en que tecnologías clave como el almacenamiento de energía para la formación de redes, la optimización del control de los sistemas de alimentación ininterrumpida y la configuración coordinada de la carga de trabajo pueden utilizarse para facilitar una interacción fluida entre los centros de datos y las redes eléctricas, garantizando así el funcionamiento estable de la futura infraestructura informática.

Patrick Clerens, secretario general de Energy Storage Europe, pronunció un discurso inaugural titulado "Los mercados europeos del almacenamiento de energía: mecanismos de mercado y el desarrollo de los servicios de GFM". Explicó la evolución del mecanismo de mercado del almacenamiento de energía en la UE, impulsada por las necesidades de seguridad del suministro y la reforma del diseño del mercado eléctrico. Señaló que, a medida que aumenta la cuota de las energías renovables, la inercia del sistema disminuye, lo que convierte la capacidad de formación de red en una exigencia ineludible. Explicó con detalle la exploración orientada al mercado que está llevando a cabo Europa en el ámbito de los servicios de formación de red, como la inercia sintética y la respuesta rápida de frecuencia. También señaló que países como Alemania han comenzado a subastar la capacidad de estabilización de la red, lo que abre la puerta a nuevos modelos de negocio y a valiosas oportunidades para el almacenamiento de energía.

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El Dr. Liu Yunfeng, científico jefe de Huawei Digital Power, pronunció un discurso titulado "Formación de redes + IA: Impulsando la evolución del silicio en la Internet de la energía". En su discurso, afirmó que los sistemas eléctricos están pasando de ser "sistemas electromagnético-mecánicos" a "sistemas programables basados en silicio", y que la estabilidad de los sistemas está pasando de ser un "atributo natural" a una "capacidad diseñada". Presentó el sistema de verificación de extremo a extremo de Huawei en el ámbito de la tecnología de formación de redes y destacó que la IA no es una característica opcional para la Internet de la energía, sino más bien una capacidad esencial para que los sistemas complejos alcancen la autonomía. El FusionSolar Agent de Huawei, con su arquitectura de IA de cuatro capas (compuesta por una base informática, modelos de energía eléctrica, equipos inteligentes y agentes), redefine la gestión inteligente de las centrales eléctricas a lo largo de todo su ciclo de vida, impulsando la inteligencia integral de los sistemas fotovoltaicos, eólicos y de almacenamiento de energía.

La práctica marca el camino: De la certificación estándar a la verificación a gran escala del proyecto fotovoltaico con sistema de almacenamiento energético (PV+ESS) más grande del mundo

Pouya Mostashar, investigador asociado del Fraunhofer IWES, presentó los resultados de la primera prueba de formación de redes a nivel de megavatios realizada en Europa, llevada a cabo en colaboración con Huawei. La prueba se realizó siguiendo estrictamente la primera guía mundial exhaustiva sobre pruebas de formación de red publicada por VDE FNN en Alemania. Los resultados de las pruebas demostraron que los sistemas de almacenamiento de energía ofrecieron un rendimiento excelente en escenarios clave como la respuesta de inercia, la capacidad de sobrecarga y el funcionamiento en isla. Señaló que esta prueba no solo demostró la excelente aplicabilidad de la tecnología de formación de redes en los sistemas de almacenamiento de energía en baterías, sino que también sentó unas bases sólidas para la certificación normalizada y el comercio de la capacidad de formación de redes.

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Antonio M. Abuel Jr., director de proyectos de Terra Solar Philippines Inc., presentó el proyecto más grande del mundo que integra energía solar fotovoltaica y almacenamiento de energía. El proyecto MTerra Solar Grid-Forming PV+ESS incluye un sistema fotovoltaico de 3,5 GW y un sistema de almacenamiento de energía para la estabilización de la red de 4,5 GWh. El 26 de agosto de 2026, se completó la Fase 1 (con una potencia fotovoltaica de 2,5 GWp y un sistema de almacenamiento de energía por batería (BESS) de 3,3 GWh), se puso en servicio y ya se encuentra en funcionamiento comercial. El proyecto suministrará energía estable y limpia a unos 2,4 millones de hogares y reducirá las emisiones de carbono en más de 4,3 millones de toneladas al año. Destacó que el valor de este proyecto radica en demostrar que los sistemas fotovoltaicos con sistemas de almacenamiento de energía (PV+ESS) de gran capacidad pueden considerarse una fuente de energía estable, confiable y segura para la red eléctrica filipina, creando así un modelo replicable para acelerar la transición global hacia las energías limpias.

Colaboración con el sector: Iniciativa Conjunta Global sobre Formación de Redes e IA para reducir la brecha eléctrica

Para clausurar el evento, el Global Solar Council, la Sociedad China de Investigación Energética, la Alianza Mundial para las Ciudades con Bajas Emisiones de Carbono, la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Tsinghua en Shenzhen, Huawei Digital Power, así como socios del sector y representantes de importantes empresas de todo el mundo, presentaron conjuntamente la Iniciativa Conjunta Global sobre Formación de Redes e IA. Esta iniciativa aúna a todo el sector para acelerar la aplicación a gran escala y la estandarización de las tecnologías de formación de redes y de IA. Se aprovecharán las innovaciones tecnológicas para hacer frente a los desequilibrios energéticos y suministrar electricidad ecológica, estable y asequible a todo el mundo, especialmente a los casi 700 millones de personas de todo el mundo que carecen de acceso a la electricidad. Se adoptarán medidas concretas para cumplir la misión de reducir la brecha energética mundial. Impulsado por las tecnologías de formación de redes y de IA, se está desarrollando rápidamente un sistema energético ecológico, estable e inteligente, alimentado por energías renovables como la solar, la eólica y el almacenamiento.

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FUENTE Huawei Digital Power