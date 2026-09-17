Los modelos de IA abiertos quedan a tres puntos de los cerrados y a un 60% de su precio, según Mozilla

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Un informe de Mozilla sobre los modelos de Inteligencia Artificial (IA) de pesos abiertos dibuja el panorama actual de esta industria en la que lo "abierto" (modelos como Kimi K3, Qwen o DeepSeek) ha alcanzado a lo cerrado (ChatGPT y Claude) en capacidad y precio, hasta el punto de que el mejor modelo abierto se ha situado tres puntos por detrás del líder cerrado con un precio del 60 por ciento.

Mozilla ha publicado la versión 1.1 de su informe 'The State of Open Source AI' de este septiembre en el que, aparte de mostrar cómo se reduce la distancia entre los modelos cerrados y los abiertos (aquellos cuyos parámetros se publican y cualquiera puede descargar y ejecutar), deja ver que los pesos abiertos siguen fallando en el despliegue.

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Los datos que arrojan los 'benchmarks' del informe muestran que Kimi K3 es el modelo de pesos abiertos que ha puesto en tela de juicio a los de frontera Fable 5 de Anthropic y Sol de OpenAI al alcanzar el número uno en la clasificación de LMArena para el código 'frontend', y encabezar en su estreno seis de los siete apartados de esta categoría, además de programación general, seguimiento de instrucciones y conocimiento general.

Donde queda prácticamente empatado con Sol de OpenAI es en las tareas automatizadas (88,3 frente a 88,8), aunque pierde frente a Fable 5 en resolver incidencias reales de 'software' (81,2 frente a 86,6). Y pierde ante lo cerrado en el trabajo profesional de conocimiento, con Fable 5 sacando su mayor ventaja sobre K3, al igual que en el manejo de textos muy largos sin perder el hilo y la naturalidad en la conversación.

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Contra Fable 5, el mejor modelo abierto se queda a solo dos puntos, pero cuesta un 30 por ciento de lo que cuesta el cerrado, lo que provoca una serie de implicaciones económicas, aunque el despliegue sigue siendo una de las mayores debilidades de los pesos abiertos chinos.

EL 'TOOLING', EL GRAN ESCOLLO

El 'tooling' (herramientas de software que rodean al modelo) es el mayor problema al que se enfrentan las empresas o desarrolladores que prefieren los pesos abiertos. Según el informe, lo abierto llega a producción 12 puntos menos que lo cerrado y solo captura el 4 por ciento de los ingresos.

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Con estos dos datos es más fácil entender que, aunque el 79 por ciento de desarrolladores usa modelos abiertos, solo el 51 por ciento los ha llevado a producción. Una cifra que choca contra el 63 por ciento de los cerrados, que siguen ganando en este sentido.

"Esta brecha indica que no estamos ante un problema puramente de calidad del modelo, sino de infraestructura ausente. Las tasas de despliegue de los modelos abiertos apenas aumentan con el tamaño de la empresa, lo que evidencia una falta de herramientas y soporte maduros", señala el analista de Mercado de SlashData, Álvaro Ruiz Cubero, sobre la encuesta de Mozilla realizada a más de 950 desarrolladores, y en lo que subraya que "los compradores están priorizando las condiciones de licencia (31 %) y la propiedad (26 %), lo que indica un giro claro hacia el control y la flexibilidad por encima de la capacidad en bruto".

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Este agosto ha sido el primer mes en que un modelo abierto lideró OpenRouter (la plataforma que enruta peticiones a múltiples modelos de IA) en número de peticiones, tras 51 semanas de liderato de Google, hasta que un modelo de DeepSeek se lo arrebató el 3 de agosto. Además, los cuatro primeros modelos de frontera son cerrados, mientras que los cuatro siguientes son abiertos.

Además, ocho de los diez modelos con más volumen de tokens son de pesos abiertos, y justamente siete de ellos son de fabricación china. De hecho, China y Asia oriental lideran la adopción de IA abierta con el 89 por ciento, una cifra muy por delante de Occidente y que se ha convertido en estrategia nacional.

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CUESTIÓN ECONÓMICA

Que las empresas miren hacia los modelos de pesos abiertos, más si cabe cuando se acercan en rendimiento, se debe principalmente a una cuestión económica. Uber, según Bloomberg, agotó su presupuesto anual de IA en cuatro meses por pago de token de Claude Code. Cada modelo cerrado factura por cada fragmento de texto procesado, no por una tarifa plana, lo que dispara el gasto con el uso intensivo. La respuesta de Uber fue poner un tope de 1.500 dólares al mes por empleado.

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Sucede lo mismo con la inestabilidad de los modelos frontera estadounidenses, que para las empresas es un factor a vigilar. Sobre todo con el episodio del apagón de Fable 5, ya que, tras su lanzamiento, estuvo 19 días inaccesible por una orden del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Un modelo de pesos abiertos, en cambio, se ejecuta en la máquina de la propia empresa y está siempre disponible.

Por último, además de la perspectiva de la economía y la disponibilidad de un modelo de IA, el informe de Mozilla pone de relieve que la batalla en la industria ya no se libra en el modelo, sino en el 'harness', que es la capa de 'software' que decide qué puede ver, recordar y hacer un agente de IA.

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En este sentido, en mayo, las herramientas independientes aventajaban en 21,8 puntos a las de los propios laboratorios. Pero este nuevo campo de batalla no favorece a los pesos abiertos, sino que es un frente nuevo en el que los grandes laboratorios contraatacaron con sus propios 'harness' internos y, en ocho semanas, redujeron esa ventaja hasta dejarla en tres puntos. Un ejemplo de esos 'harness' cerrados es Claude Code de Anthropic.