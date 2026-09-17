Jueves, 17 de septiembre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 17 sep (EFE).-

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo vota una resolución sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, en la que señalará la "instrumentalización de migrantes" en la ciudad autónoma y la necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la UE.

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Estrasburgo (Francia).- La Comisión Europea presentará este jueves su propuesta para restringir el acceso de los menores a las redes sociales, la "EU Kids Act", después de que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, avanzara que planteará prohibir su uso a los menores de 13 años y limitarlo a los de entre 13 y 15.

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Estrasburgo (Francia).- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, pronuncia un discurso ante el Parlamento Europeo en plena escalada de tensiones comerciales de su país con Estados Unidos y en busca de un refuerzo de sus vínculos con Europa.

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Caracas.- El chavismo y un grupo de exdiputados opositores inician este jueves en Caracas el segundo ciclo de conversaciones promovidas por EE.UU., sin la participación de los líderes de la oposición mayoritaria como María Corina Machado, y con una agenda que prevé avanzar en asuntos judiciales e incorporar las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.

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Caracas.- La presidenta de la Comisión Internacional de la ONU sobre derechos humanos en Venezuela, Sofia Macher, habla en una entrevista con EFE sobre la forma en que el aparato represivo se ha mantenido intacto, pese a la captura de Nicolás Maduro y a las aparentes muestras de apertura.

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Caracas .- Chavistas convocan una movilización en Caracas contra el acuerdo petrolero en Venezuela y Estados Unidos para la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo del país suramericano, las mayores del mundo.

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París.- Francia reúne en París a altos responsables militares de varios países para acometer un plan para el despliegue del Ejército libanés en todo el país y cuyos trabajos inauguran el presidente francés, Emmanuel Macron, el presidente libanés, Joseph Aoun, y el rey de Jordania, Abdalá II.

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Pekín.- Concluye en Pekín el principal evento anual chino de diplomacia militar, el Foro de Xiangshan, en un momento marcado por las tensiones en Oriente Medio y Ucrania.

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Sao Paulo.- Los candidatos a las elecciones en Brasil diseñan cada vez más sus actos, mítines y discursos pensando en las redes sociales. El fenómeno de los vídeos cortos, cada vez más extendido en las democracias modernas, ha encendido las alarmas de los académicos por su potencial capacidad para deteriorar el debate público.

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Rostock (Alemania).- La campaña electoral en el estado federado de Mecklenburgo-Antepomeraniam en el noreste de Alemania, de cara a los comicios regionales del domingo se ha convertido en una pugna entre la primera ministra socialdemócrata, Manuela Schwesig, y la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

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Seúl.- El canciller surcoreano, Cho Hyun, reiteró este jueves que Seúl aún no ha decidido si enviará tropas para vigilar el estrecho de Ormuz, antes de partir a Washington para una reunión con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, al tiempo que EE.UU. presiona a Seúl para que contribuya militarmente.

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Cuernavaca (México).- Las autoridades mexicanas continúan la búsqueda de "El Trompas", identificado por la Fiscalía de Morelos como el presunto responsable del asesinato de la joven estudiante española Claudia Tacoronte, un caso que ha elevado la indignación sobre la crisis de violencia que vive el país norteamericano.

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Islas Malvinas.- El presidente de la Asamblea Legislativa de las islas Malvinas, Jack Ford, restó importancia al renovado reclamo del presidente argentino, Javier Milei, por la soberanía de las islas, consideró que se trata de "infructuosas tácticas de bullying" con motivos electorales y lamentó que el archipiélago sea utilizado como "un balón en el juego político" internacional.

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Berlín.- A cinco años del referéndum no vinculante celebrado en Berlín favorable a la expropiación de las grandes inmobiliarias, la escasez de vivienda y los elevados precios de los alquileres en la capital alemana siguen siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y uno de los temas centrales de la campaña electoral de los comicios regionales de este domingo.

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Moscú.- Los comunistas rusos, que mantuvieron el monopolio del poder durante los más de setenta años de existencia de la Unión Soviética, volverán a ser en las elecciones legislativas el domingo la mayor amenaza para el control total de las instituciones por parte del partido del Kremlin, comentó a EFE Dmitri Nóvikov, uno de los dirigentes del partido.

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Tel Aviv.- El partido Likud, de Benjamín Netanyahu, ofrece un brindis con la asistencia del primer ministro dentro de la precampaña para las elecciones nacionales del 27 de octubre.

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Rabat.- En Marruecos, una generación ha expresado durante el último año su inquietud sobre el futuro: de la protesta en las calles con el sello del GENZ212 a los cruces masivos irregulares hacia Ceuta. Dos caras de una misma realidad que arroja una pregunta incómoda para Rabat: ¿Qué ofrece el país a sus jóvenes?

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Guayaquil (Ecuador).- Una parte de Ecuador vuelve a estar bajo toque de queda para facilitar las operaciones contra el crimen organizado, una medida repetitiva por parte del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que la mayoría de la población no cuestiona a pesar de que en las anteriores ocasiones no han llevado a que se reduzcan los niveles de violencia criminal.

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París.- La ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, mantiene en encuentro en París con Sarah El Haïry, alta comisionada para la Infancia del gobierno de Francia, y Najat Maalla M´jid.

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Pekín.- El canciller chino, Wang Yi, afirmó este miércoles durante una reunión en Pekín con Celso Amorim, asesor especial del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que China y Brasil deben "reforzar la comunicación estratégica" y "profundizar la cooperación", en un momento de estrecha coordinación entre ambos países.

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Zawtar al Gharbiya (Líbano).- Pocos días después de que el presidente libanés, Joseph Aoun, visitara Zawtar al Gharbiya y reafirmara el compromiso del Estado con lograr la retirada israelí y la reconstrucción del sur, sus vecinos siguen sin poder volver a vivir en un pueblo donde cerca del 60% de las viviendas quedaron completamente destruidas y las posiciones israelíes permanecen a escasos metros pese al alto el fuego.

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París .- La Iglesia católica francesa explicó a EFE que revisó al alza sus previsiones de asistencia a la visita del papa León XIV a Francia, prevista del 25 al 28 de septiembre, después de comprobar la movilización que acompañó al pontífice durante su reciente viaje a España, y espera que el encuentro con los franceses pueda servir también de referencia para su viaje a Sudamérica en noviembre.

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Ciudad de México.- Frente a las playas del Caribe mexicano se libra una batalla que comienza mar adentro: barreras flotantes intentan frenar el sargazo antes de que alcance la costa, mientras en tierra maquinaria especializada retira lo que consigue atravesarlas para preservar uno de los principales activos turísticos de México.

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Bogotá.- La directora para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett, explica en entrevista a EFE los daños en Venezuela por el doble terremoto de junio y las dificultades con el financiamiento multilateral.

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Bogotá.- La directora para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett, hace en entrevista a EFE una primera evaluación de los daños ocasionados por el terremoto de agosto en Colombia.

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París .- El Museo de Arte Moderno de París presentará la primera exposición en Francia del artista estadounidense Kerry James Marshall con 70 obras centradas en la representación negra en la historia del arte.

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Tokio.- El Tokyo Game Show (TGS), la mayor feria de videojuegos de Asia, arranca su 30 edición, que promete más exhibidores que nunca, en un evento que por primera vez durará cinco días (dos para la prensa y la industria y tres para el público general) y contará con empresas de 53 países y regiones diferentes.

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Bogotá.-Los colombianos Maluma y Shakira lanzan 'Agua', su cuarta colaboración tras 'Chantaje', 'Trap' y 'Clandestino'.

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Bogotá.- El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, comparece en una rueda de prensa previa a los partidos amistosos de las próximas semanas ante México, Paraguay y Perú, los primeros de los cafeteros tras el Mundial de 2026.

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Quito.- El técnico argentino Marcelo Gallardo es presentado oficialmente como nuevo seleccionador de Ecuador.

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cdp/aca/EFE

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