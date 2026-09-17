El euro cae por debajo de 1,15 dólares después de que la Fed subiera los tipos de interés

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Fráncfort (Alemania), 17 sep (EFE).- El euro cayó hoy por debajo del nivel de 1,15 dólares después de que la Reserva Federal (Fed) subiera los tipos de interés, por primer vez en tres años, y elevara las proyecciones de que los volverá a subir.

El euro se cambiaba hacia las 08.00 horas GMT a 1,1474 dólares, frente a los 1,1539 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

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La Fed incrementó el precio del dinero por unanimidad en 25 puntos básicos, hasta la horquilla entre el 3,75 y 4 %, y aumentó las proyecciones de que los volverá a subir, por lo tanto sus tipos de interés son ya más elevados que los del Banco Central Europeo (BCE) y es probable que aumenten más.

Por ello, las inversiones en dólares dan más rentabilidad que las inversiones denominadas en euros y por eso aumentan las compras de dólares y sube su cotización.

Las proyecciones de tasas de interés de la Fed muestran que dieciséis de los dieciocho participantes esperan al menos un aumento adicional de tasas de interés para fin de año.

Respecto a 2027, la mayoría de los miembros de la Fed espera que los tipos de interés se mantengan sin cambios o bajen, pero ocho prevén un aumento adicional de tasas hasta entre el 4,25 y el 4,50 %.

Por lo tanto es posible que la Fed suba los tipos de interés de nuevo antes de fin de año.

"Ayer, la Reserva Federal elevó las tasas de interés en 25 puntos básicos por unanimidad, transmitiendo un mensaje restrictivo", comenta este jueves el jefe de Análisis Macroeconómico y Economista Jefe de UniCredit, Marco Valli .

"Es muy probable que se produzca otra subida antes de fin de año, probablemente en diciembre. Prevemos que la política monetaria (de la Fed) se mantendrá sin cambios el próximo año, aunque existen riesgos de un mayor endurecimiento si la presión sobre los precios de la energía no se modera", añade Valli.

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El BCE subió la semana pasada los tipos de interés de los depósitos bancarios de 25 puntos básicos, hasta el 2,5 %, pero no se comprometió con nuevos incrementos, sino que su presidenta, Christine Lagarde, dijo que las decisiones dependerán de los datos de inflación y se tomarán en cada reunión.

Algunos analistas prevén que el BCE incrementará el precio del dinero una vez más este año porque pronostica que la inflación general se mantendrá claramente por encima del objetivo en el primer semestre de 2027 y volverá a niveles en torno al objetivo a finales de 2027.

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La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1456 y 1,1477 dólares. EFE