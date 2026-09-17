Óscar López reclama a la AN que resuelva de forma "rápida" la paralización del Puerto de Ceuta para migrantes

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El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha reclamado a la Audiencia Nacional que resuelva de manera "rápida" y "urgente" la paralización de la instalación del campamento para migrantes en el Puerto de Ceuta y "devolver" ya la normalidad a la ciudad autónoma.

En una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, el ministro ha indicado que la prioridad es "filiar" a los migrantes en los "espacios públicos habilitados" sobre los que hubo debate hasta pactar su ubicación.

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Así, López ha recordado que el puerto de Ceuta ha recibido ya inversiones para que esté habilitado y se acordó este lugar, en primer lugar, con el Gobierno de Juan Jesús Vivas, aunque después cambió de opinión. "Es urgente, y que si de verdad queremos devolver la normalidad a Ceuta, hay que tomar decisiones, y hay que actuar", ha pedido.

Preguntado por si el Gobierno tiene un 'plan B' si la Audiencia Nacional suspende la ubicación del Puerto de Ceuta para alojar a los migrantes, el ministro ha recordado que sobre la ciudad autónoma "no hay tantas opciones" y "no ha sido fácil encontrar lugares" porque, primero, se aprobó ubicarlos en los pabellones deportivos, pero después se retiró esa opción. "El puerto es un buen lugar, no hay tantas alternativas en Ceuta", ha reiterado.

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