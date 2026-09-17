Incendio en una estación eléctrica de Cúcuta deja sin luz a parte de esa ciudad colombiana

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Bogotá, 16 sep (EFE).- Un incendio registrado en una subestación eléctrica de Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, provocó este miércoles cortes eléctricos en varios sectores de la ciudad. Autoridades locales consultadas por EFE descartaron que se tratara de un atentado.

La Alcaldía de Los Patios, aledaña a la ciudad y afectada por el corte, informó que el equipo técnico de Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS) se encuentra en la subestación de San Mateo realizando labores de inspección y trabajando en una maniobra de conexión alterna para recuperar el servicio.

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"Se estima que el empalme podría realizarse en aproximadamente una hora", señaló la administración municipal en un comunicado, en el que también indicó que permanecerá atenta al avance de los trabajos y a las actualizaciones oficiales.

Por su parte, CENS informó de una "desconexión no programada del servicio de energía en diferentes sectores de Cúcuta producto de un conato de incendio en un equipo de la subestación San Mateo", sin aportar más detalles sobre el incidente.

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Según videos compartidos por ciudadanos en redes sociales, desde distintos sectores del área metropolitana de Cúcuta se observó una gran humareda procedente de la subestación y se reportó un fuerte olor a quemado, además de la interrupción del servicio eléctrico. EFE