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Hong Kong sigue los pasos de la Fed y eleva sus tipos de interés en 25 puntos básicos

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Shanghái (China), 17 sep (EFE).- Las autoridades de Hong Kong anunciaron este jueves una subida de 25 puntos básicos para su tipo de interés de referencia después de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) llevase a cabo un incremento idéntico, el primero desde julio de 2023.

Así, la tasa de base subió de un 4 % a un 4,25 %, según indicó en un comunicado la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA), el banco central 'de facto' de la antigua colonia británica, que forma parte de China pero que tiene autonomía en áreas como el control de fronteras o, precisamente, la política monetaria.

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Desde la vinculación del dólar hongkonés al dólar estadounidense en 1983, la institución ha seguido los pasos de la Fed, situando sus tipos de interés 50 puntos básicos por encima de la parte baja de la horquilla en los que la sitúe el banco central del país norteamericano o según la tasa local de préstamos interbancarios de referencia, el Hibor, escogiendo siempre la más alta de estas dos opciones.

Por tanto, con la Fed situando ahora su horquilla para la tasa de interés de fondos federales entre el 3,75 y el 4 %, y el Hibor en una media del 2,5 %, el mecanismo de la HKMA resultó en la mencionada subida de un cuarto de punto.

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El rotativo local South China Morning Post indica que también se trata de la primera subida en Hong Kong desde mediados de 2023, tras las bajadas de un punto completo en 2024 y de tres cuartos el año pasado. EFE

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