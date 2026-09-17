Francia estudia un préstamo a Ecuador para combatir reclutamiento forzado y minería ilegal

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Quito, 16 sep (EFE).- La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) estudia conceder a Ecuador un nuevo préstamo para apoyar en la prevención del reclutamiento infantil forzado por grupos de crimen organizado, y combatir la minería ilegal y el lavado de activos.

"Hemos abordado la posibilidad de conceder un nuevo préstamo destinado al sector de la seguridad, que es una prioridad absoluta para este Gobierno y para Francia", aseguró este miércoles el ministro delegado de Comercio Exterior y de la Atractividad de Francia, Nicolas Forissier, durante un encuentro con periodistas en Quito.

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Aunque el diplomático dijo que todavía no puede precisar el monto de la financiación, destacó que la AFD ya ha concedido préstamos por unos 1.500 millones de dólares al Estado ecuatoriano y a los gobiernos locales.

El anuncio se produjo en mitad de la grave crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, atribuida a las disputas entre grupos de crimen organizado vinculados principalmente al narcotráfico.

Estas bandas, en los últimos años han incursionado con fuerza en la minería ilegal, lo que ha provocado un incremento de homicidios y otros delitos violentos.

En el país también se ha generado una alerta por el aumento del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos, evidenciado en un incremento de detenciones y asesinatos de menores de edad.

Forissier llegó a Quito en el marco de una gira internacional que también lo llevó a Panamá, El Salvador y Costa Rica, y está acompañado por una delegación de empresas francesas interesadas en el mercado ecuatoriano.

El ministro anunció la creación de mesas de trabajo para analizar posibles oportunidades de inversión y cooperación.

Asimismo informó de tres grupos de trabajo para estrechar la relación entre Ecuador y las empresas francesas y facilitar la llegada al país de nuevas entidades, incluidas las pequeñas y medianas empresas, de sectores como la agricultura, agroindustria, gestión del agua, residuos y transporte.

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Durante esta visita de Forissier, Business France y Pro Ecuador también firmaron un memorando de entendimiento para promover el comercio exterior, atraer inversiones y fortalecer la cooperación económica entre ambos países. EFE