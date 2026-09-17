Agencias

Heridas 18 personas en una nueva oleada de ataques de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev

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Al menos 18 personas han resultado heridas este jueves a causa de una nueva oleada de ataques ejecutada por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, según han denunciado las autoridades locales, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Ya hay 18 heridos en Kiev", ha dicho el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, en un mensaje en redes sociales, donde ha denunciado que "el enemigo no cesa sus ataques contra la capital" y ha pedido a la población que "preste atención" a las alertas sobre ataques aéreos para buscar protección.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado un nuevo "ataque masivo" contra Ucrania y ha especificado que entre los objetivos figuran "empresas de la industria metalúrgica y electrónica", así como el "complejo militar-industrial" e "infraestructura de transporte y energía" en Kiev, Zaporiyia y Odesa.

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