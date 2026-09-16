Irán afea a Merz sus reproches a Teherán sin "mostrar el mínimo valor moral" para condenar a EEUU e Israel

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El Ministerio de Exteriores de Irán ha cargado este martes contra el canciller alemán, Friedrich Merz, al que ha afeado el protagonismo en sus intervenciones de declaraciones sobre la guerra, el "programa nuclear militar" y los "socios" de Teherán, acusando a su Gobierno de "mostrar ni siquiera el mínimo valor moral necesario para condenar" la "guerra de agresión" lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

"El canciller alemán habla de la 'guerra' de Irán, de su 'programa nuclear militar' y de los 'aliados' de Irán. Esta narrativa está deliberadamente distorsionada. Fue USrael (uniendo los nombres de Estados Unidos en inglés e Israel) y no Irán quien inició una guerra de agresión, y Alemania no ha sido capaz de mostrar ni siquiera el mínimo valor moral necesario para condenarla", ha criticado el portavoz de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en una publicación en redes.

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En la misma, ha rechazado, en línea con la postura oficial de Teherán, ya de larga data, que "esos (grupos) a los que Berlín tilda de 'aliados' son actores independientes con sus propias causas y cálculos bien definidos. Luchan por la autodeterminación, la libertad y la dignidad frente a la ocupación, la agresión y la subyugación".

Asimismo, en la misma nota, ha subrayado que "Irán no tiene ningún programa nuclear 'militar', por mucho que los defensores de Israel repitan la 'gran mentira' inventada por este país".

"Nuestra región no debería tener que pagar el precio del complejo de culpa de Alemania ni de su costumbre de apaciguar a los matones", ha espetado Baqaei, reclamando que "Alemania no puede respaldar el 'trabajo sucio' y luego hacerse pasar por defensora de la paz y maestra de moral".

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El portavoz del Ministerio de exteriores iraní ha respondido así al canciller alemán, quien instó en la víspera a Teherán a "poner fin de una vez por todas a este bloqueo" del estrecho de Ormuz, a "detener su programa nuclear militar" así como su "apoyo (...) a grupos afiliados", y a que "no intensifique el conflicto" involucrando a Irak.