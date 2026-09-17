Emergencias da por finalizada la alerta nivel amarillo hidrológica decretada en el Magro y zonas de barrancos

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El Centro de Coordinación de Emergencias ha dado por finalizada esta madrugada la alerta nivel amarillo en la zona de la Cuenca del Magro; de los barrancos de la Albufera y Poyo-Saleta; Bajo Túria y el Carraixet-Calderona, según informa el 112 CV en su cuenta de X.

Así lo ha anunciado a las 4.30 horas en un mensaje en el que también da por finalizada la situación 0 de alerta hidrológica nivel naranja que había pasado de amarillo a naranja en la Cuenca del Alto Túria.

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Emergencias activó a última hora de la noche, tras las fuertes lluevias caídas, la preemergencia hidrológica nivel amarillo del Plan Especial de Inundaciones (PEI) en sucesivas zonas de estas cuencas e instó a los ayuntamientos afectados a activar su Plan de Actuación Municipal de Inundaciones o el Plan Territorial Municipal de Emergencias y a intensificar la vigilancia de lechos y puntos conflictivos de acuerdo con la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos'.