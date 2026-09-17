Agencias

El primer ministro conservador sueco, Ulf Kristersson, admite derrota electoral y renuncia

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Copenhague, 17 sep (EFE).- El primer ministro sueco, el conservador Ulf Kristersson, admitió este jueves la derrota en las elecciones legislativas del pasado domingo, una vez finalizado el recuento del voto exterior, y anunció su renuncia al cargo.

Una vez finalizado el recuento del voto exterior, se ha confirmado el triunfo de la oposición de centroizquierda con el 49,5 % frente al 48,8 % del bloque gubernamental de derecha, con 176 diputados frente a 173, la misma diferencia en mandatos entre los dos bloques que había quedado establecida el lunes.

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"Ahora, el presidente del Parlamento debe dirigir los siguientes pasos hacia la formación de un nuevo gobierno. Para que ese trabajo pueda comenzar de forma inmediata, solicito ser destituido como primer ministro", escribió Kristersson en una carta difundida en su cuenta en la red social X. EFE

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