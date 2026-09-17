El petróleo brent baja un 0,95 % hasta los 104,8 dólares, su nivel más bajo en la semana

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Madrid, 17 sep (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en noviembre bajó este jueves un 0,95 %, hasta situarse en los 104,82 dólares, lo que supone su nivel más bajo de la semana, tras conocerse que Saudi Aramco está trabajando para restablecer en cuestión de días la mitad de la capacidad de su oleoducto.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, restó 1,01 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres con respecto al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando marcó 105,83 dólares.

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De esta manera, el brent encadena dos sesiones consecutivas a la baja.

El precio del barril registró su mínimo intradía en los 101,53 dólares, su nivel más bajo en una semana, que suponía a las 14:30 hora local (12:30 GMT) un descuento superior al 4 % respecto al cierre del miércoles.

Esto ocurre en una jornada en la que se conoció que la empresa estatal Saudi Aramco está trabajando para restablecer, en cuestión de días, aproximadamente la mitad de la capacidad de su oleoducto, después de que se detuviera la semana pasada tras los ataques sufridos.

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Ayer, miércoles, según informaciones publicadas, Arabia Saudí había ofrecido cargamentos adicionales de crudo a través de Omán, lo que alivió momentáneamente los temores de suministro en el mercado.

En Oriente Medio la tensión continúa después de que al menos una persona de nacionalidad yemení muriera como consecuencia de la metralla de un dron lanzado este jueves por los rebeldes hutíes del Yemen y que fue interceptado por las fuerzas saudíes en la provincia de Taif, al este de La Meca, informó la Defensa Civil saudí.

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De esta manera, los inversores se mantienen pendientes de los diferentes puntos de la región. EFE