El bolsillo de los marroquíes centra las propuestas de los partidos ante las legislativas

Guardar

Fátima Zohra Bouaziz

Rabat, 17 sep (EFE).- Crear un millón de empleos, reducir los impuestos y contener los precios de productos y servicios básicos son algunas de las principales propuestas de los partidos políticos marroquíes para las elecciones legislativas del próximo miércoles, en un intento por movilizar a un electorado descontento con la situación económica y cada vez más indiferente a los comicios.

PUBLICIDAD

Alrededor de 28 partidos concurren a las elecciones para disputar los 395 escaños de la Cámara de Representantes (baja) del Parlamento, por un mandato de cinco años. Más de 15,8 millones de electores inscritos en el censo sobre una población de unos 38 millones votarán en estos comicios, cuyo desafío mayor -según varios analistas- será la abstención.

La protección del poder adquisitivo ocupa un lugar destacado en los programas electorales, con propuestas que van desde aumentos salariales y revalorización de las pensiones hasta ayudas sociales, rebajas fiscales y medidas para contener el precio de los alimentos.

El contexto económico explica el protagonismo de estas propuestas. Según una reciente encuesta del organismo estadístico marroquí Alta Comisión de Planificación (HCP, por sus siglas en francés), el 78 % de los hogares considera que su situación económica se ha deteriorado.

PUBLICIDAD

El empleo es uno de los principales ejes de los programas en un país donde el paro de jóvenes de entre 15 y 24 ños se sitúa en un 27,2 % , según los datos del HCP del segundo trimestre.

La Reagrupación Nacional de Independientes (RNI, centro-derecha) y el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal), dos de las formaciones de la actual mayoría gubernamental, prometen crear un millón de puestos de trabajo. La promesa no es nueva. El RNI ya la incluyó en su programa para las elecciones de 2021 pero no cumplió.

PUBLICIDAD

El RNI plantea además una subida progresiva del salario mínimo -actualmente unos 330 euros/mes y unos 9 euros/jornada en el campo- y de las pensiones -la mínima no llega a 100 euros/mes- y propone incentivar el ahorro de los trabajadores del sector informal (que concentra los dos tercios del total de empleos) mediante una cuenta de ahorro simplificada.

El PAM promete una partida de unos 13.000 millones de euros para el denominado "Pacto por el poder adquisitivo", con medidas para luchar la inflación, aliviar la presión fiscal para salarios bajos y aumento del sueldo mínimo.

También el nacionalista Istiqlal apuesta por un aumento del salario mínimo y las pensiones, así como por el control de las exportaciones de algunos productos para proteger la oferta en el mercado nacional y una ayuda económica para los jóvenes de menos de 30 años que quieran casarse.

PUBLICIDAD

La oposición ofrece protección para la canasta familiar. El Movimiento Popular (MP, berberista) propone proteger el mercado nacional, crear una plataforma de seguimiento de los precios y deducciones fiscales para gastos de escolarización.

En la misma línea apunta el Partido Justicia y Desarrollo (PJD, islamista), con propuestas para vigilar los precios y la calidad de los productos de primera necesidad y reformar los mercados mayoristas.

La alimentación es el principal componente del gasto de los hogares marroquíes. Representó el 38,2 % de su presupuesto en 2022 -en Europa la media roza el 12%-, según el HCP. Vivienda y energía fueron la segunda partida, con un 25,4 %.

PUBLICIDAD

Para Amine Essaid, profesor de Derecho Constitucional en la universidad de Rabat, el próximo Gobierno deberá encontrar fórmulas prácticas "para cumplir una parte de las promesas electorales", insistiendo en la reforma de la sanidad, mejora de la educación y la presión sobre las familias derivada del aumento de los precios.

"Estos asuntos tienen una gran sensibilidad social y política, ya que están directamente relacionados con la vida cotidiana de los ciudadanos y con la imagen que estos tienen del Estado y de las instituciones", afirmó a EFE. EFE