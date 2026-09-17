El Banco de Inglaterra mantiene los tipos en el 3,75 % por las presiones inflacionarias

Guardar

Londres, 17 sep (EFE).- El Banco de Inglaterra mantuvo este jueves los tipos de interés en el 3,75 % por el repunte de la inflación británica y la incertidumbre sobre la evolución de los precios de la energía por la situación en Oriente Medio.

El comité de política monetaria de la entidad decidió por 6 votos frente a 3 dejar sin cambios el precio del dinero, en línea con lo anticipado por los analistas y en discrepancia con los bancos centrales europeo y de Estados Unidos, que optaron por un incremento.

PUBLICIDAD

Según las actas difundidas, tres miembros del comité defendieron subir los tipos un cuarto de punto, hasta el 4 %, al considerar que un aumento preventivo ayudaría a "contener las expectativas de inflación ante el encarecimiento de la energía y los alimentos".

Aunque se posicionó a favor de mantenerlos en su tasa actual, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, admitió que, si el conflicto en Oriente Medio se prolonga y aumenta el riesgo inflacionista, la entidad "podría verse obligada a endurecer su política monetaria".

PUBLICIDAD

La inflación interanual del Reino Unido subió tres décimas en agosto, hasta el 3,1 %, frente al 2,9 % de julio, según los datos publicados el miércoles por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

El repunte estuvo impulsado principalmente por el encarecimiento de los carburantes y otros precios relacionados con el transporte, como las tarifas aéreas.

Con ese último dato, la inflación británica permaneció por encima del objetivo oficial del 2 % del Banco de Inglaterra, lo que limita el margen de la institución para continuar con el ciclo de recortes iniciado en agosto de 2024.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, la economía británica mantiene un crecimiento moderado, con un avance del producto interior bruto (PIB) del 0,4 % en julio, frente al 0,3 % registrado en junio, según los últimos datos de la ONS.

La decisión del Banco de Inglaterra se conoce un día después de que la Reserva Federal estadounidense subiera sus tipos de interés un cuarto de punto, hasta una horquilla del 3,75 % al 4 %, en su primer incremento desde julio de 2023, contra la opinión del mismo presidente Donald Trump.

PUBLICIDAD

La semana pasada, el Banco Central Europeo (BCE) elevó también un cuarto de punto, hasta el 2,5 %, el tipo de interés que aplica a los depósitos de los bancos, ante las presiones inflacionistas derivadas del conflicto en Oriente Medio y las consiguientes disrupciones al comercio internacional. EFE