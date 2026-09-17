Decenas de agitadores se congregan frente a la casa de los padres de la directora de NAZA

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Jerusalén, 17 sep (EFE).- Decenas de agitadores de extrema derecha se congregaron la noche del miércoles a las afueras de la vivienda de los padres de Rachel Szor, una de las creadoras del documental israelí 'NAZA', que expone a través de testimonios de fuentes de inteligencia militares el asesinato de civiles en Gaza.

Los violentos, capitaneados por el megáfono del activista de extrema derecha Mordechai David, corearon consignas como "ejecuten a los traidores", pero no intentaron irrumpir a la fuerza en la vivienda.

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Este evento supone una escalada en la violencia a la que se han visto expuestos por parte del elenco político y de una gran parte de la sociedad israelí los creadores de 'NAZA', Yuval Abraham y Rachel Szor, desde el estreno de la película en el Festival de Cine de Venecia el pasado 10 de septiembre.

En imágenes de lo sucedido compartidas por el propio David se ve a un grupo, sobre todo de hombres, con banderas militares e israelíes aguardando de noche frente a la residencia, en la que se encontraban los padres de Szor.

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"Desde hoy los perseguiremos en todos los lugares del país, ellos y sus familias no pisarán esta tierra, de manera legal", amenaza David en uno de los vídeos aludiendo a Abraham y Szor, que fueron galardonados en Venecia con el premio especial del jurado.

Anoche, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que planea presentar dos proyectos de ley para castigar económicamente y revocar la ciudadanía a quienes, como los directores de 'NAZA', "difamen al Ejército de Israel", una medida que no se espera que sea bloqueada por el Supremo si se aprueba.

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Los creadores del filme, Szor y Abraham, son dos oscarizados periodistas israelíes que han dedicado casi tres años a este proyecto documental en el que 24 oficiales de inteligencia israelí describen los métodos y estrategias -incluido el uso de la IA- usados para matar, de forma sistemática, a palestinos y hacer inhabitable la Franja de Gaza. EFE