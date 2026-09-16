Von der Leyen propone un 'Artículo 4' de la OTAN europeo para coordinar respuestas a ataques híbridos

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto la creación de una suerte de 'artículo 4' de la OTAN europeo que permita a los Estados miembro de la Unión Europea coordinar una respuesta conjunta ante ataques híbridos que amenacen su seguridad, frente al aumento de las amenazas y provocaciones de Rusia en suelo europeo de las últimas semanas y meses.

Así lo ha anunciado durante su intervención este miércoles en el Debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés) ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), en la que ha defendido la necesidad de adaptar la arquitectura de seguridad europea a una "nueva realidad" y reforzar la coordinación con los socios más próximos del bloque.

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"Europa necesita su propio manual de respuesta contra amenazas híbridas. Necesitamos urgentemente un consenso sobre cómo responder a ciertos incidentes. Aquellos que quedan por debajo del umbral de agresión armada pero que claramente amenazan nuestra seguridad nacional. En otras palabras, un mecanismo que complemente el 'Artículo 4' de la OTAN", ha señalado.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha proseguido explicando que, cuando un Estado miembro active este 'Artículo 4' europeo, los Veintisiete se reunirían para coordinar una respuesta conjunta, disuadir una mayor escalada y mitigar el impacto del incidente.

Von der Leyen ha enmarcado esta propuesta en una nueva Estrategia Europea de Seguridad que presentará junto a la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ante unas amenazas híbridas que, según ha advertido, son "cada vez menos híbridas y cada vez menos amenazas".

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"Ciberataques y sabotajes, incendios provocados e incursiones de drones. Van en aumento cada día", ha enumerado la conservadora alemana, quien ha defendido que, a medida que aumenta el nivel de amenaza, también debe hacerlo la preparación de Europa, sobre todo en un momento en el que "la paz está amenazada".

Ha puesto ejemplos más concretos sobre suelo europeo como los vistos la última semana en Dinamarca, donde una fragata rusa lanzó bengalas contra un helicóptero; o en Lituania, donde dron penetró en el espacio aéreo antes de ser derribado por cazas de la OTAN, además del ataque fallido con drones bomba en el aeropuerto alemán de Leizpig.

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CONSEJO EUROPEO DE SEGURIDAD

La presidenta de la Comisión Europea ha planteado "ir aún más lejos" y dar forma a un "Consejo Europeo de Seguridad" que reúna a los líderes europeos con socios como Reino Unido, Canadá, Noruega o Ucrania para abordar conjuntamente las amenazas a la seguridad del continente.

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"Durante mucho tiempo hemos debatido sobre un formato de líderes centrado en la seguridad de nuestro continente. Con socios como Canadá, Noruega, Ucrania, Reino Unido y otros involucrados. Esto es aún más urgente ahora, dada la naturaleza y la escala de los riesgos en juego. Por eso presentaremos nuestras ideas para hacer realidad un Consejo Europeo de Seguridad", ha afirmado.

Von der Leyen ha defendido además llevar "al siguiente nivel" los esfuerzos en defensa europea tras el aumento del gasto militar y el impulso de nuevos proyectos conjuntos de los últimos tiempos, poniendo ahora el foco en los llamados "facilitadores estratégicos", activos críticos que abarcan desde la defensa aérea y antimisiles hasta el transporte estratégico, el reabastecimiento en vuelo, el espacio o el ciberespacio.

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En este sentido, ha anunciado la creación de un nuevo Instrumento Europeo para Facilitadores Estratégicos, que estará "plenamente alineado con la OTAN", con el objetivo de desarrollar conjuntamente unas capacidades que, según ha defendido, Europa solo tiene escala suficiente para desplegar si actúa "unida".

"Solo una postura de defensa europea sólida y creíble garantizará nuestra seguridad", ha remachado, asegurando que Europa defenderá "cada uno de los metros cuadrados de su territorio".