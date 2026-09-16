Agencias

Von der Leyen permitirá "flexibilidad" en la gestión migratoria de crisis como la de Ceuta

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Estrasburgo (Francia), 16 sep (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles que permitirá mayor flexibilidad en los procedimientos de gestión de migración y asilo bajo situaciones de emergencia en las que los flujos migratorios "se orquestan y se utilizan como arma", como sucedió este verano en Ceuta.

"Propondremos un nuevo Marco Europeo de Respuesta de Emergencia. Sólo se activará bajo criterios definidos de manera estricta. En esos casos, permitirá una flexibilidad estrictamente definida y limitada en el tiempo de los procedimientos habituales", anunció Von der Leyen en su discurso del Estado de la Unión Europea ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). EFE

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