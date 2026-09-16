UCLM no tiene convenios con la UAEM y sus estudiantes en México no han pedido volver tras asesinato de Claudia Tacoronte

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La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha aclarado que no tiene ningún convenio de movilidad estudiantil con la mexicana Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y ha aclarado que ninguno de los estudiantes de la UCLM que se encuentran en universidades de México ha solicitado regresar a España después del asesinato de la estudiante de la Universidad de Granada Claudia Tacoronte, quien se encontraba de intercambio en la UAEM.

El vicerrector de Política Internacional y Alianzas Globales de la UCLM, Raúl Martín, ha señalado este miércoles, a preguntas de los medios, que la UCLM mantiene actualmente 54 convenios con otras tantas instituciones de México, asegurando que están "en contacto, como siempre", con los estudiantes que se encuentran realizando una estancia en México.

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"De momento todos nos transmiten que están bien. Están consternados por la situación y, en el momento en que alguno manifestara la necesidad de querer regresar, por supuesto puede regresar, pero ahora mismo ellos lo que nos transmiten es que están bien, que las universidades de acogida les están informando", ha expresado.

Asimismo, también ha apuntado que los estudiantes están siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, quienes les están instando a seguir todas las indicaciones por parte de las embajadas.

De igual modo, Raúl Martín ha querido aprovechar para expresar el "dolor" que siente la UCLM por la muerte de Claudia Tacoronte y ha querido trasladar el "pesar" de la Universidad castellanomanchega a los familiares y también a las oficinas de relaciones institucionales, "porque hay un contacto muy directo con los estudiantes y, por lo tanto, es muy doloroso".

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