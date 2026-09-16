Sánchez pide a la patronal ser "sensible" con las demandas de los sindicatos y mejorar los salarios

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este miércoles un llamamiento a la patronal para ser "sensible" con las demandas de los sindicatos en el marco de la negociación colectiva y mejorar las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores.

Sánchez ha hecho esta apelación a la CEOE en la sesión de control al Gobierno en el Congreso tras una pregunta oral de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que ha pedido al jefe del Ejecutivo impulsar una batería de mejoras económicas para la clase trabajadora, como reducir la jornada laboral, mejorar el SMI por encima de la inflación, subir las indemnizaciones por despido improcedente y fijar por ley que el salario mínimo sea el 60% del salario medio.

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Salvo la propuesta para que el SMI sea el 60% del salario medio, que Sánchez ya se comprometió a hacer y ha reiterado que "por supuesto" se va a ejecutar, el presidente no ha entrado a valorar las propuestas y se ha limitado a presumir de las acciones que ha venido haciendo el Gobierno desde 2018, como la reforma laboral de 2021 o el decreto con 309 millones en ayudas económicas para Ceuta.

EL IMV DE SÁNCHEZ HA ALCANZADO EL SMI DE RAJOY

Asimismo, el presidente ha destacado que el Gobierno ha revalorizado el salario mínimo un 66%, de modo que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) está ahora mismo en el mismo nivel que el salario mínimo que había con Mariano Rajoy. En este punto, el presidente ha dicho que el debate no está "tanto" en lo que haga el Gobierno, sino en las negociaciones colectivas.

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Así, el líder del PSOE ha señalado que la patronal tiene que ser "sensible a las demandas de los sindicatos para que se mejoren las condiciones laborales de una clase media y trabajadora que no está en el salario mínimo interprofesional, pero que necesariamente tienen que ver subidas también sus retribuciones".

Previamente, en un cruce de intervenciones con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno había presumido de que España se ha convertido en el principal destino de inversión de Europa. A su vez, ha destacado que la agencia Scope ha elevado recientemente el rating de España como consecuencia del crecimiento económico del país.

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EL ASCENSOR SOCIAL BAJA Y LA CORRUPCIÓN SUBE

De su lado, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha acusado al Gobierno de haberse convertido en "una máquina de fabricar pobres" y que, además, celebren como "un gran éxito" que cada vez haya más personas que dependen de una ayuda pública para sobrevivir, o que los trabajadores "cada día sean más pobres".

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Con este escenario, Nogueras ha subrayado que "no es normal" que trabajando y esforzándose cada día cueste más llegar a fin de mes, que una habitación se haya convertido en una vivienda o que la Hacienda española sea "una máquina de robar a los catalanes".

"Los socialistas hace mucho que mandáis y el resultado de las políticas es una sociedad más empobrecida, en la que la vivienda es un privilegio, el ascensor social solo funciona de bajada y, en cambio, su corrupción va hacia arriba". "Su lema de campaña era hechos, no palabras; pues son ustedes una máquina de fabricar pobres y se han convertido en una autocracia por donde avanza la extrema derecha", ha resumido.

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Frente a esto, el presidente ha presumido de que en los últimos años el Gobierno ha aumentado en 400.000 las plazas de FP, que el SMI ha subido un 66% y que son a casi 3.000 millones de euros de ejecución en Rodalies y 2.000 millones previstos para modernizar la infraestructura aeroportuaria en Cataluña. Con todo, Sánchez ha remarcado la necesidad de "compartir esfuerzos". "Queda mucho por hacer y espero cooperar con su grupo parlamentario para sacar adelante esas medidas", ha concluido.

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN

Minutos después, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha enfrentado una pregunta de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha denunciado el "sobresfuerzo descomunal" que asumen los docentes de la educación pública. "Tienen derecho a hacer bien su trabajo, con condiciones laborales dignas", ha espetado Belarra a Cuerpo. En la réplica, el vicepresidente ha coincidido en la importancia de la educación pública como un "bien a proteger" en el sistema.

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Eso sí, el ministro de Economía ha dicho que aunque desde el gobierno central quedan retos por acometer, ha recordado que la competencia de educación y de otros servicios públicos como la vivienda o la sanidad la tienen las comunidades autónomas.

"Todo ello afecta también al día a día de los ciudadanos y hay que poner el dedo y decir en qué se está gastando el dinero, ese incremento de la recaudación por la buena marcha de la economía, también en las comunidades autónomas", ha zanjado.

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