Royal Caribbean nombra a la general retirada Lori J. Robinson madrina del barco 'Legend of the Seas'

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La compañía de cruceros Royal Caribbean ha designado a la general retirada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Lori J. Robinson como madrina oficial de su nuevo buque, el Legend of the Seas, según ha anunciado la naviera mediante un comunicado.

La ceremonia oficial de nombramiento de la embarcación, perteneciente a la clase Icon, se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre en Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.), coincidiendo con la festividad del Día de los Veteranos, tras la llegada del barco a territorio estadounidense al término de su temporada estival por el Mediterráneo.

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Robinson, que ejerció durante 37 años en la Fuerza Aérea estadounidense y fue la primera mujer al frente de un mando de combate en el país como responsable del Comando Norte (NORTHCOM) y del NORAD, encabezará la tradición marítima de bendición del buque.

Tras su bautismo, el Legend of the Seas operará desde Fort Lauderdale con itinerarios de seis noches por el Caribe occidental y rutas de ocho noches por el Caribe sur con escalas en Aruba y Curazao.

Todos los trayectos incluirán parada en la isla privada de la naviera en Bahamas, Perfect Day at CocoCay.