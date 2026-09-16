Registran otro período de sequía en la zona oriental de El Salvador por efecto de El Niño

Guardar

San Salvador, 16 sep (EFE).- El Salvador registró otro período de sequía con once días consecutivos sin lluvia, que ha afectado a algunas zonas del oriente del país, como un efecto del impacto del fenómeno de El Niño, informó este miércoles el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

"Desde el 5 de septiembre, las lluvias han cesado en algunos sectores puntuales del oriente del país, por lo que a la fecha ha iniciado un nuevo evento de sequía meteorológica moderada (11 días consecutivos sin lluvia) y las zonas afectadas por este fenómeno se ubican en el municipio La Unión Norte", señaló la institución en un informe.

PUBLICIDAD

El MARN indicó que "se han presentado lluvias dispersas en El Salvador durante los últimos días. Sin embargo, todavía hay zonas del país en las que no se han registrado lluvias".

De acuerdo con el pronóstico del MARN, "en los próximos días las lluvias continuarán de forma aislada a dispersa en todo el territorio nacional, principalmente por las tardes y noches, por lo que se espera que la sequía meteorológica finalice próximamente".

PUBLICIDAD

En agosto, la zona oriental y costera de El Salvador enfrentaron su tercera sequía en los últimos meses por la influencia del fenómeno El Niño, según apuntó -en su momento- el ministro de Medio Ambiente, Fernando López.

El alto funcionario confirmó que se han tenido períodos de sequía en junio, julio y agosto.

El Salvador se encuentra en alerta roja por la sequía generada por el fenómeno El Niño, que tiene un pronóstico grave hacia finales de 2026 e inicios de 2027 y que ya ha golpeado cultivos de maíz y frijol, y ha provocado pérdidas.

PUBLICIDAD

El fenómeno de El Niño azota este año a El Salvador con sequía, calor extremo y escasez de lluvias, que han afectado los cultivos y la seguridad alimentaria. Así mismo, redujo el nivel del lago Güija -compartido con Guatemala-, lo que ha amenazado la pesca, la agricultura y el abastecimiento comunitario. EFE